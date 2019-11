Il pacchetto Dolce Vita & Gourmet

Beatrice Coppola

Situato nel cuore del Parco Naturale dei Colli Euganei, il Grand Hotel Terme & Spa di Montegrotto (Padova) è il luogo d'incontro ideale tra salute, benessere e natura. L'ospite ha a disposizione una ricca proposta di programmi nati con la promessa di coccolarlo, garantendogli tutte le proprietà degli elementi del territorio, quali acqua e Argilla Biotermale che, soprattutto ad Abano e Montegrotto, godono di certificazione europea per la loro azione analgesica, antinfiammatoria e curativa.

Il benessere, tuttavia, non si ottiene con la sola cura del corpo, bensì parte da un'alimentazione bilanciata senza la quale si vanifica tutto. Proprio per questo è stato ideato un itinerario dei sapori dove la qualità della materia prima e la maestria dello chef regalano emozioni anche ai palati più esigenti. Il pacchetto si chiama «Dolce Vita Terme & Gourmet» per sottolineare l'esperienza rigenerante delle terme e quella dei sapori tipici dei Colli Euganei, dando forma a rituali di benessere unici e speciali.

Un programma che di giorno sarà dedicato alla cura di mente e corpo, con immersioni nella calda acqua ipertermale delle piscine interne ed esterne, per proseguire con le delicate fragranze sprigionate dalle docce emozionali, anch'esse a base di acqua termale, che vi accompagnano nel cuore della Spa Luxury Relax dove i rilassanti profumi della sauna finlandese, le note balsamiche della sauna mediterranea, il bagno turco e i suoi poteri detossinanti garantiranno una corretta stimolazione del sistema immunitario donandovi fin da subito energia nuova.

La sera, invece, è dedicata alla scoperta dei piatti della tradizione veneta, rivisitati per regalare nuove esperienze del gusto, ma sempre con un occhio di riguardo alla scelta di prodotti locali genuini di alta qualità.

Ogni piatto è accompagnato da un ricco ventaglio di interessanti proposte di vini locali, perle di un territorio che ospita anche la principale tratta veneta dedicata all'enogastronomia: «La Strada del Vino dei Colli Euganei», dove natura, storia, arte e gusto faranno da scenario nei tiepidi pomeriggi d'autunno con la promessa di regalarvi una pausa dal giusto mix di benessere, natura e gusto. Al giovedì, ad esempio, la gourmet experience prevede un un aperitivo nel ristorante panoramico dell'Hotel con vista sui Colli Euganei accompagnato da cruditè di pesce e bollicine del territorio; cena con menù à la carte e proposta piatti Gourmet creati dallo chef Gregorio Scicchitano. Il venerdì è «Colli Euganei», con cena all'Antica Trattoria Ballotta, storico e rinomato ristorante dei Colli Euganei, pioniere della cucina a km zero e grande valorizzatore di prodotti tipici (transfer andata e ritorno incluso), mentre il sabato con «Gourmet Kitchen», ecco la cena al 6° piano, nel ristorante panoramico, con gran buffet di antipasti, con tipicità e prodotti stagionali del territorio, menù à la carte e nuove proposte di piatti Gourmet creati dallo chef Scicchitano.

Benessere che si sviluppa anche visitando Montegrotto Terme, un territorio ricco di storia e di bellezze naturali, situato nel cuore dei Colli Euganei che permette di raggiungere agevolmente città d'arte come Padova, Venezia, Verona e Vicenza.

Per maggiori informazioni e dettagli si può consultare il sito www.grandhotelterme.it