Palme imbiancate e banani morti, per Sala è poesia

Tanta poesia negli occhi del sindaco Beppe Sala che ieri postava su Instagram la foto delle palme di piazza Duomo imbiancate dalla neve. Titolo dell'immagine «Apparenti paradossi» e l'hashtag #milano #amomilano. Come dire: a Milano si può. Si sperticano in plausi e commenti i milanesi: c'è chi chiede la chiusura delle scuole per la neve, chi elogia l'efficienza meneghina, chi attacca l'esotica e contestatissima aiuola, ma anche qualche penitente che sostiene che la visione delle palme imbiancate gli abbia fatto cambiare idea rispetto alla iniziale reazione negativa.

Peccato che solo una settimana fa, sotto un sole splendente e un cielo azzurro da montagna, non offrissero un altrettanto stupefacente spettacolo i banani della stessa aiuola. Stecchiti, appassiti, tagliati, spariti. La fila delle piante tropicali dietro le palme, infatti, offriva uno spettacolo piuttosto desolante. E non certo per colpa delle neve, che ancora non aveva ricoperto con il suo manto soffice la nostra città. Il risultato, almeno di queste settimane, non ha nulla a che vedere con il colorato e allegro bozzetto che l'architetto milanese Marco Bay aveva schizzato per dare una suggestione di come sarebbe diventata l'aiuola della piazza più importante della città. Starbucks, che aprirà il prossimo autunno in piazza Cordusio, nel febbraio 2017 si è aggiudicato il bando di gara per la sponsorizzazione dell'aiuola del Duomo per tre anni. Il bando prevede però anche la manutenzione e la cura del verde, disegnato su ispirazione della piazza in versione ottocentesca. «Un'operazione che dimostra come queste forme di collaborazione tra pubblico e privato siano proficue nel trovare soluzioni che rendano più belle e curate le aree verdi della città», sottolineava un anno fa l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran. Così il presidente di Starbucks Emea Martin Brok si diceva «molto orgoglioso di regalare alla città di Milano un bellissimo giardino». Peccato che stia morendo, nascosto però dalla candida e soffice coltre.