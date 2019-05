Palpeggia una ragazza in discoteca Aggredito all'uscita con 4 coltellate

Paola Fucilieri

La discoteca «Alcatraz» era già chiusa, all'alba di ieri, quando cinque ragazzi, tutti italiani, sono rimasti feriti durante una rissa scoppiata proprio davanti al locale di via Valtellina. Fortunatamente nessuno tra i giovani portati in ospedale - che hanno tra i 19 ai 23 anni - si trova in pericolo di vita. C'è mancato però davvero poco però. Uno dei feriti, che ha 22 anni, è stato infatti accoltellato ben quattro volte alla schiena finendo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Il ragazzo fortunatamente però non ha ferite profonde ed è rimasto sempre cosciente. Un'altra ambulanza ha portato alla Clinica Città Studi un 19enne ferito allo zigomo e un 23enne, mentre un 20enne è stato accompagnato al Fatebenefratelli con un trauma da percosse alla testa e al volto. Per finire un altro 19enne è stato portato al Policlinico con un trauma alla testa e al naso. A parte il primo, il più grave, gli altri quattro sono arrivati nei rispettivi ospedali, in codice giallo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, erano da poco passate le 4.30 di ieri quando tre dei cinque feriti hanno iniziato a litigare con un altro gruppo di giovani, pare sempre italiani. Gli altri due giovani aggrediti e finiti in ospedale infatti non erano direttamente coinvolti nell'alterco: si tratta di ragazzi che erano in discoteca e all'uscita si sono fermati incuriositi ad assistere al lancio d'insulti tra i due gruppetti. Una raffica di ingiurie degenerata progressivamente. Così, quando dalle parole i due nuclei di giovani arrabbiati (e anche ubriachi) sono passati alle mani, i due passanti per qualche ragione sono rimasti coinvolti in quella che si è trasformata nel giro di attimi in una vera e propria rissa particolarmente violenta.

Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo dei militari che, nelle ore successive la rissa, si sono concentrati sulle immagini registrate dalle telecamere della zona per vedere di poter risalire ai responsabili del pestaggio.

Ma qual'è stata la ragione di un litigio così brutale da spingere qualcuno a usare addirittura i coltelli? Alcune vittime hanno raccontato di aver rimproverato gli aggressori perché stavano orinando per strada, dando origine alla discussione poi degenerata in rissa. Secondo la versione di altri, invece, tutto sarebbe nato molto prima e all'interno dell'«Alcatraz», dopo che un giovane ha toccato il sedere a una ragazza. Al termine della serata qualcuno ha pensato così di dover regolare i conti.