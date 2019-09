La palpeggia in tram «Sei violentabile...»

(...)all'improvviso, dopo la frase velenosa, ha persino estratto una mannaia. La giovane è riuscita miracolosamente a scappare, ha urlato, è scesa dal tram alla prima fermata, senza che nemmeno il tranviere alla guida del mezzo Atm si accorgesse di nulla. E l'uomo, un pregiudicato italiano di 23 anni con precedenti, più tardi viene rintracciato dalla polizia e finisce in manette.

Una vicenda raccontata dalle forze che sono intervenute sul posto e su questo episodio hanno indagato e fatto una relazione che ha dell'incredibile e che potrebbe tranquillamente essere la sceneggiatura di un film.

E invece è proprio così che è andata. Quando il giovane è salito sul tram la diciassettenne si trovava a bordo di un mezzo della linea 5. Erano circa le 7 del mattino e a bordo il mezzo, in una giornata per molti non lavorativa, era semivuoto. Subito dopo le si è avvicinato e l'ha molestata. Prima a parole, con quella frase terribile, pronunciata in maniera laida: «Sei violentabile». E immediatamente dopo a fatti, iniziando a toccarla. La ragazza si è allontanata subito, schifata e dinnanzi alla sua reazione lui ha estratto dalla cintura una mannaia e impugnandola per il manico liel'ha mostrata, minaccioso. Sono stati attimi. La ragazza ha raggiunto l'uscita del tram e ha infilato la porta apertasi in quel momento alla fermata all'angolo tra viale Zara e viale Marche ed è corsa via. L'incubo però non era ancora finito perché il 23enne non si è lasciato sorprendere, è sceso a sua volta e ha tentato di seguirla mentre il tram ripartiva. A scoraggiarlo è stato l'arrivo di un'altra passeggera che aveva assistito alla scena e ha raggiunto la ragazza. La polizia l'hanno chiamata le due donne, insieme.

Sul posto sono arrivate le «Volanti» e la polizia ha raccolto le descrizioni dell'aggressore che in breve è stato rintracciato per strada: aveva ancora con sé la mannaia. Ora il giovane uomo si trova a San Vittore. E poiché Atm ha spiegato ieri di non aver ricevuto alcuna segnalazione di allarme alla centrale operativa da parte di uno dei propri tranvieri in servizio lungo la linea 5, oggi i conducenti operativi su quel tram nell'orario dell'accaduto verranno contattati per capire meglio come mai non ci siano state comunicazioni in tal senso.

PaFu