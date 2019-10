Un panettone griffato Duomo per finanziare il restauro

Bruno Lippi

Un panettone griffato Duomo per sostenere i restauri. L'abbraccio tra quelli che sono forse i due ambasciatori più conosciuti della milanesità nel mondo, uniti per celebrare secondo tradizione le feste e contemporaneamente contribuire al mantenimento di un monumento dell'architettura e dello spirito vistato quest'anno da due milioni e mezzo di turisti, con altri due milioni di fedeli che sono entrati per pregare. E così l'annuncio dato ieri è che per il prossimo Natale il Viaggiator Goloso, brand premium di Unes, diventa il fornitore ufficiale del Panettone del Duomo di Milano nella speciale edizione limitata ideata proprio dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

«Grazie alla sua antica ricetta - si legge in una nota -, alla sua lievitazione naturale e all'utilizzo di soli ingredienti pregiati, il Panettone del Duomo si prepara a conquistare i palati più esigenti. E oltre a essere irresistibilmente golosa, l'edizione del panettone fornito da il Viaggiator Goloso sarà anche solidale: perché tutti coloro che lo acquisteranno, contribuiranno a sostenere i restauri della Cattedrale». L'acquisto si può fare in esclusiva presso il Duomo Shop, il punto vendita ufficiale della Veneranda Fabbrica aperto tutti i giorni in Piazza Duomo 14/A, dove è possibile acquistarlo o prenotarlo, oppure scrivendo all'indirizzo internet panettone@duomomilano.it (fino a esaurimento scorte). Disponibilità anche nella confezione speciale ispirata ai documenti conservati nello storico Archivio della Fabbrica nel taglio da 500 grammi a 9,90 euro o nel classico formato da un chilo a 15,90 euro.

«Sempre nella linea della propria missione e della propria identità, la Veneranda Fabbrica si fa promotrice di questa iniziativa per sostenere i restauri del Duomo - le parole del presidente della Veneranda Fedele Confalonieri - con una formula che, grazie alla collaborazione con il Viaggiator Goloso, unisce la più milanese delle istituzioni al dolce milanese per eccellenza: il panettone».

«Siamo felici di stringere questa collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo aggiunge Rossella Brenna, Amministratore Delegato del Gruppo Unes - Poter contribuire attivamente alla valorizzazione e alla cura del simbolo di Milano nel mondo ci riempie di grande orgoglio. In questi anni, la generosità dei milanesi ha permesso di portare a compimento tanti lavori essenziali per la conservazione di una delle più belle cattedrali al mondo e siamo lieti che, anche grazie a questa iniziativa, la Veneranda Fabbrica del Duomo possa continuare a tutelare il patrimonio storico artistico della nostra città». Per Fulvio Pravadelli, del Coordinamento di Presidenza, «la Veneranda Fabbrica è dei cittadini che ci aiutano e ai quali noi siamo sempre vicini. La cittadinanza ci aiuta nelle iniziative di raccolta fondi come l'ultima che abbiamo lanciato per i quattro anni di restauro dell'organo del Duomo con le sue 15.800 canne e per il quale un grande contributo è stato dato da Fondazione Bracco e Banca Intesa o quella per mantenere le 135 meravigliose guglie».