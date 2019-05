Parte la «maratona» per la ricerca

Antonio Ruzzo

«Quale ideatore della manifestazione sono felice che l'idea di una iniziativa a favore della sensibilizzazione per la donazione degli organi e per il sostegno dell'attività dei trapianti sia stata così bene accolta da tanti: aziende, associazioni, istituzioni pubbliche, privati. Stiamo assistendo ad un grande esempio di solidarietà sociale...». Umberto Maggi è chirurgo del centro Trapianti Fegato dell'Ospedale Policlinico di Milano ma è anche la «mente» della prima «PoliclinicRun», corsa podistica della speranza proprio perchè sostiene i trapianti. Ed è nella logica delle cose che una corsa così nasca al Policlinico di Milano, il più antico ospedale della città, prima dei poveri che già nel 1500 non ospitava i malati cronici che venivano assistiti in strutture fuori dalla città ma era luogo di cura per chi poteva guarire.

Così domani si corre in questa direzione. Si corre all'interno del Parco di City Life una non competitiva aperta a tutti, organizzata da AIDO Milano e Fondazione Trapianti Onlus, e il cui ricavato sarà devoluto allo sviluppo di progetti clinici. «Lo scopo è sensibilizzare verso la donazione degli organi ed ad una raccolta di fondi per la ricerca sulla perfusione degli organi da trapiantare e l'evento può essere considerato una «prima nazionale» su questo tema spiega Maggi- Lo spunto è nato dal rendersi conto di quante manifestazioni simili vengano invece organizzate negli Stati Uniti, e pubblicizzate tramite Twitter, Instagram e Facebook...».

La PoliclinicRun è una manifestazione benefica che lega la donazione quale massima espressione di Solidarietà Sociale, ai Trapianti, allo Sport ed alla sana Alimentazione e ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Milano, di ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus), di OPI (Ordine Professioni Infermieristiche Milano-Lodi-Monza e Brianza) di Fondazione Cariplo e rientra nella campagna nazionale «Diamo il meglio di noi». Sono previste due distanze totalmente all'interno del Parco di City Life: la corsa di 8 km con partenza alle 9.30 e la camminata di 4 km, adatta a tutti, che prenderà il via alle ore 11.00. Nei pressi dell'arrivo sarà allestito il villaggio dedicato al mondo della salute e del benessere con un punto ristoro finale, stand con attività di prevenzione e check up medico e un'area gioco dedicata ai più piccoli.