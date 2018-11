Sputa al poliziotto: viene assolto

Il giudice ha stabilito che a causa della "particolare tenuità del gesto" il giovane processato per oltraggio a pubblico ufficiale può essere assolto dopo aver sputato in faccia ad un poliziotto.

Come riporta Milano Today, un giudice avrebbe assolto un ragazzo che durante una manifestazione a Milano aveva sputato in faccia ad un poliziotto. Erano cinque ragazzi, antagonisti, che nel 2016, durante una manifestazione, avevano danneggiato le bandiere del Pd. Sono stati tutti e cinque assolti, in particolare fa discutere l'assoluzione di uno dei cinque che avrebbe sputato contro un agente che era lì per controllare che la manifestazione si svolgesse in maniera pacifica.

Due anni per decidere l'assoluzione di un giovane che ha sputato contro un agente, e la motivazione è riportata direttamente dal sito del Sap (Sindacato autonomo di Polizia), ovvero la "particolare tenuità del fatto".