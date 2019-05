Paura nel laboratorio di chimica della Bicocca

Paura questa mattina, 23 maggio, verso le 12,40 nel laboratorio di chimica dell’Università Bicocca, a Milano. Quattro studenti sono rimasti intossicati a causa del liquido inalato contenuto in una ampolla che accidentalmente si è rotta. Tra i feriti sia la ragazza che la stava maneggiando, che tre suoi colleghi accorsi ad aiutarla. Da quanto appreso è subito scattato il piano di evacuazione dell’intera struttura. L’incidente è avvenuto al quarto piano dell’edificio U3 della facoltà di Biotecnologie, in piazza della Scienza. Una ragazza di 23 anni sarebbe stata colpita dal liquido contenuto in una ampolla che stava maneggiando. Il liquido in questione era alcool allilico.

In suo aiuto sono immediatamente accorsi tre studenti, due ragazzi di 24 e uno di 27 anni. Anche loro investiti dal liquido infiammabile e tossico, incolore ma caratterizzato da un intenso odore irritante simile alla senape. Immediata l’evacuazione dell’intera struttura da parte dei Vigili del fuoco e l’arrivo del personale medico del 118. I sanitari hanno soccorso i quattro ragazzi e li hanno trasferiti in codice giallo all’ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito dal personale medico i ragazzi non sarebbero in gravi condizioni. Grazie anche all’intervento tempestivo del loro professore che ha provveduto a farli uscire dal laboratorio e farli lavare e cambiare d’abito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Infatti sono ancora poco chiare le cause della reazione del composto chimico. Sul posto anche i tecnici dell’Ats che si sono occupati di effettuare le verifiche necessarie. Alla fine i locali sono stati dichiarati agibili. Fortunatamente solo tanta paura per gli studenti che questa mattina affollavano l’Ateneo.