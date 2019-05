Pd e sindaco si appendono agli striscioni anti Salvini

«Ius soli subito», «non sei il benvenuto, porti aperti», «porti e cuori aperti» (appeso da una donna di 86 anni). Pd, l'associazione gay I Sentinelli e il comitato Abitare San Siro (sempre in prima linea quando scattano sgomberi degli occupanti abusivi) dopo lo striscione anti-Salvini rimosso dai vigili del fuoco giorni fa a Brembate (Bergamo) hanno lanciato l'appello a «fiorire i balconi» di Milano con slogan contro il leader della Lega e da ieri sono spuntate le prime lenzuolate, anche nelle sedi dem e della Cgil. Sabato alle 15 Salvini chiuderà la campagna elettorale in piazza Duomo con Marine Le Pen e gli altri esponenti dei partiti sovranisti europei e i centri sociali stanno organizzando una contro manifestazione. La polizia è andata a bussare ieri a casa di un inquilino che aveva esposto uno striscione ritenuto «di carattere offensivo». E il sindaco Sala da New York avverte: «Se sabato dovessero essere rimossi striscioni di critica politica mi farò sentire».