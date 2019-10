Rom palpeggia bambini davanti alle mamme

Attimi di puro terrore a Milano, dove una coppia di bambini è stata aggredita da un pedofilo 50enne di etnia rom. Il terribile fatto, come raccontato da milanotoday, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, verso le 16,30, in piazza Vigili del Fuoco, in zona Rubattino, a Lambrate. Il pedofilo si sarebbe avvicinato ai piccoli, entrambi di quattro anni, e li avrebbe iniziati a palpeggiare nelle parti intime, davanti agli occhi delle mamme che li stavano controllando. Fulminea l’azione dell’uomo, come altrettanto veloce lo scatto della mamma che subito ha raggiunto i bambini per strapparli dal pedofilo.

Il 50enne, per tutta risposta, ha continuato a toccarsi i genitali e a inveire contro la donna. Il pedofilo poi si è allontanato dalla piazza, a quell’ora gremita di ragazzini appena usciti da scuola e di genitori. Un papà si è messo sulle sue tracce, insieme agli agenti del Commissariato Lambrate, intervenuti per cercare il molestatore. Poco dopo l’uomo è stato individuato e fermato in via Riccardo Pitteri, di fronte all’Esselunga di Rubattino. Stava cercando di scappare salendo su un autobus dell’Azienda tranviaria.

Il pedofilo è risultato essere molto conosciuto alle Forze dell’ordine. Diversi i reati di cui era già stato accusato in precedenza, tra i quali furto, rapina, lesioni, riduzione in schiavitù di una sua connazionale e violenza sessuale. Tanti i decreti ricevuti negli anni passati per essere allontanato dal nostro Paese, ma il molestatore sessuale è ancora in Italia. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, a San Vittore. L’accusa adesso è di violenza sessuale aggravata, le sue vittime avevano solo quattro anni.

