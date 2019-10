In piazza contro le tasse Il centrodestra lombardo si ritrova unito a Roma

Motori accesi nei partiti in vista di domani, quando il centrodestra scenderà in piazza, a Roma, per protestare contro il governo. Sarà una piazza unitaria, quella di San Giovanni, ma i lombardi in partenza per Roma sono abituati a un centrodestra compatto, come quello che governa la Regione.

E proprio il governatore Attilio Fontana conferma la sua convinta partecipazione. Con lui ci saranno tutti gli assessori e i consiglieri del Carroccio, che vuole riempire la piazza In piazza la Lega sarà al gran completo coi suoi deputati e senatori. «Ottima la partecipazione da Milano - dice il neo coordinatore milanese dei giovani Francesco Giani, che è capogruppo in zona 7 - Oltre ai militanti - prevede - scenderanno con noi anche tanti cittadini per manifestare contro questo governo delle poltrone». Si parla di due pullman, varie carrozze di treno e centinaia di militanti in arrivo solo da Milano città.

Per Fdi ci saranno la coordinatrice regionale Daniela Santanchè, Marco Osnato, Paola Frassinetti, Carlo Fidanza, Alessio Butti. Riccardo Truppo del coordinamento di Milano prevede grandi numeri: «Le forze politiche conservatrici d'Italia - dice - si ritroveranno in piazza insieme a Roma. Ed è la seconda volta che scendiamo in piazza. La prima è stata a settembre il giorno della fiducia al governo dell'obbrobrio rosso-giallo e nel ristretto tempo di una settimana 50mila persone, armate di tricolore, manifestarono pacificamente davanti a Montecitorio, con la nuova casta barricata nel palazzo. Anche questa volta da Milano e dalla Lombardia arriveranno centinaia di persone. Con pullman e treno». «Anche a Milano - aggiunge Truppo - dobbiamo trovare unità, puntando sulla grande voglia dei cittadini di riportare il centrodestra al governo della città».

Pronta a manifestare anche Forza Italia. «Ringrazio tutti i consiglieri di municipio e comunali, i seniores e i giovani per lo sforzo» dichiara il commissario cittadino Cristina Rossello. «La voglia di partecipazione è tanta, l'appello del presidente Berlusconi ha generato quell'entusiasmo che ci ha sempre caratterizzati». Ci saranno moltissimi deputati, i capigruppo di Regione e Comune, Gianluca Comazzi e Fabrizio De Pasquale, ci sarà il vicepresidente Fabrizio Sala e gli assessori Giulio Gallera e Alessandro Mattinzoli. In piazza anche il segretario nazionale dei Giovani di Fi, il presidente di Zona 7 Marco Bestetti. «Saremo un centinaio di giovani - dice - per sostenere il presidente Berlusconi e portare un po' di dna liberale in una piazza che altrimenti sarebbe troppo sbilanciata. Il centrodestra deve essere compatto contro le nuove tasse, ma a rappresentare l'opposizione non può esserci solo chi ha votato il reddito di cittadinanza e altri provvedimenti statalisti. Forza Italia è indispensabile per un'alternativa seria e credibile». Convinta l'adesione di Alan Rizzi, sottosegretario regionale. «Sono felice che Berlusconi abbia deciso di partecipare in prima persona - dice - Già da tre settimane, con un gruppo di amici, stavamo organizzando la trasferta insieme a giovani simpatizzanti e amministratori locali. Pensiamo sia doverosa la partecipazione alla manifestazione contro questo governo nato solo per evitare il ritorno alle urne». E torna in piazza anche «Cambiamo» di Giovanni Toti: «Sarà una manifestazione molto partecipata - dice il deputato bergamasco Stefano Benigni - mi fa molto piacere che ci sia l'adesione di tutte le forze del centrodestra, è positivo che remino tutte dalla stessa parte e bene ha fatto Salvini ad allargare e a includere. Toti sarà sul palco, saremo presenti con svariate decine o qualche centinaio di militanti. Il governo non è sostenuto da una base popolare e infila ancora una volta le mani nelle tasche degli italiani. Su tasse, giustizia e non solo, noi abbiamo obiettivi opposti».

Alberto Giannoni