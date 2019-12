Il Piccolo Teatro presenta la grande «Card oro Natale»

Viviana Persiani

Natale si avvicina. È tempo di regali. Nel dubbio andate sul sicuro con il Piccolo Teatro e le sue proposte allettanti. «Card Oro Natale», infatti, è l'idea perfetta per i tuoi regali: due serate a teatro (per la stessa persona) o uno spettacolo da vedere in due, tra le proposte in cartellone. I classici, la drammaturgia contemporanea, la danza, le iniziative per ragazzi e famiglie, con grandi attori e registi italiani e internazionali: il Piccolo Teatro, come sempre, offre un cartellone davvero ricco e variegato. E di grande qualità.

Ad esempio, Roberto Latini, con una compagnia di straordinari interpreti, propone con scanzonata poesia, la sua visione del burattinaio Mangiafoco di Pinocchio (Piccolo Teatro Studio Melato, fino al 22 dicembre). Di quello che definisce un «manuale di italianità», sceglie i capitoli in cui Pinocchio, incuriosito dal Gran Teatro dei Burattini, vende l'abbecedario che tanti sacrifici era costato a Geppetto, per comprare il biglietto per assistere allo spettacolo.

Al Teatro Grassi, invece, Emma Dante, porterà in scena (dal 14 gennaio al 16 febbraio) Misericordia, nuova creazione di un teatro suggestivo, abitato da immagini potenti, raccontate in una lingua sorprendente. Donne condannate a lottare, se vogliono sopravvivere, a combattere con ogni possibile risorsa per emergere dal degrado e dallo squallore in cui la società pare averle relegate. È la storia di Anna, Nuzza e Bettina, che lavorano a maglia di giorno e si vendono di notte. Dal 17 marzo al 23 aprile al Piccolo Teatro Studio Melato, Antonio Latella allestirà Hamlet di Shakespeare: una nuova traduzione e una drammaturgia originale per raccontare la storia del Principe di Danimarca, che il regista definisce un «immenso essere teatro». Un testo al quale torna per la terza volta, nel suo percorso artistico, perché, dice, «come scrive Dante, bisogna girare tre volte fino a quando il mare ci coprirà definitivamente, forse perché tre sono le fasi della vita che attraversiamo». Dal 7 al 9 aprile, allo Strehler, Toni Servillo racconta la sua magica e contraddittoria città in Eternapoli, spettacolo di musica e parole. Non solo: Popolizio, Lavia, Orsini, Perrotta, Branciaroli, Rossi, Tiezzi, Lazzarini, Guarnieri, Mauri, Sturno, ovvero, i migliori attori e registi d'Italia sono al Piccolo per una stagione davvero indimenticabile.

Può una tempesta di neve riscaldare le feste? Sì, se si tratta di Slava's Snowshow, lo spettacolo-cult del Natale in cartellone, allo Strehler, dal 27 dicembre al 12 gennaio.

Per i più giovani e le famiglie, anche le marionette della Carlo Colla e Figli e lo Schiaccianoci, con i bravissimi allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala.

Da non perdere le proposte in lingua originale (sovratitolate in italiano), un omaggio a Marlene Dietrich di Ute Lemper e la nuova regia di Simon McBurney, un Giardino dei ciliegi di Cechov magicamente sospeso tra tradizione e modernità.

Perfetto, quindi, lo slogan scelto: «Regala il Piccolo, regala un'emozione!». E tutto questo, si potrà vivere con «Card Oro Natale», permettendovi di assistere a due spettacoli a scelta tra quelli in abbonamento della Stagione 2019-20, al prezzo di 60 euro. In vendita alla biglietteria del Teatro Strehler, largo Greppi (M2 Lanza), da lunedì a sabato, 9.45-18.45 o domenica 13-18 (festivi chiuso).

Per maggiori informazioni, si può telefonare al numero 02-42.411.889 (lunedì-sabato 9.45-18.45; domenica 10-17, festivi chiuso) o consultare il sito www.piccoloteatro.org