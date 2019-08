Pioltello, fanno apprezzamenti a una ragazza e il fidanzato li ferisce con una bottiglia

Notte di sangue a Pioltello dove due ragazzi sono stati accoltellati ieri sera, giovedì 29 agosto, per aver fatto apprezzamenti un po’ troppo spinti a una 20enne. Il fidanzato della giovane è accorso in suo aiuto ferendoli con il collo di una bottiglia. Uno è ora ricoverato in gravissime condizioni. Il giustiziere si è poi consegnato spontaneamente alle Forze dell’ordine. Secondo quanto raccontato da milanotoday, tutto sarebbe avvenuto nella serata di ieri all’interno del parco di via Cilea, a Pioltello.

Erano circa le 19,30 quando due 23enni stranieri, uno originario dell’Ecuador e l’altro peruviano, hanno preso di mira una 20enne originaria di El Salvador. Hanno iniziato a farle complimenti e apprezzamenti esagerati e per nulla graditi dalla 20enne, dati anche dal fatto che i due erano probabilmente ubriachi. La giovane ha avuto paura e ha quindi deciso di chiamare in aiuto il suo fidanzato.

In poco tempo ecco giungere il prode salvatore, un italiano di 26 anni con precedenti penali. Subito la situazione è degenerata e, quella che era iniziata solo come una lite verbale, in pochi minuti si è trasformata in una lotta fisica. Il 26enne a un certo punto avrebbe preso una bottiglia e, dopo averla rotta, si sarebbe avventato contro i due. Più sfortunato l’ecuadoriano è stato raggiunto alla pancia e al volto da due profondi tagli. Mentre il peruviano è stato invece preso all’avambraccio sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che, vista la gravità delle ferite, hanno deciso di trasportare il primo ragazzo all’ospedale San Raffaele. Una volta arrivato nella struttura ospedaliera il 23enne è stato intubato e posto in coma farmacologico. Dopo qualche ora si è svegliato. Resterà in terapia intensiva ma non dovrebbe più rischiare di morire. Il peruviano invece è stato portato al pronto soccorso di Cernusco. Per lui una ferita dichiarata guaribile in una ventina di giorni. L’aggressore si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri di Pioltello. Per il momento è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime.

