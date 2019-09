Pista da atletica hi-tech, campo da rugby e calcio. Ora un centro di ricerca

La scadenza è fine anno per l'avvio dei lavori per il nuovo centro di medicina dello sport e il centro di aggregazione per il tempo libero di viale Sarca. grazie alla convenzione tra l'Università di Milano Bicocca e il Comune, proprietario dell'area, è stato riqualificato il centro sportivo ex pro Patria di viale Sarca 205, gestito dal CUS Milano. A disposizione degli studenti e dell'intero quartiere un centro polisportivo appena ristrutturato dotato di pista di atletica leggera, campo di calcio, campo di rugby, campi da tennis, anche a livello agonistico. L'università ha già sostenuto gli oneri di spesa per un primo lotto di lavori comprendente appunto la riqualificazione del campo da calcio rugby, delle tribune e di spogliatoi, uffici, magazzini. È in corso di svolgimento, invece, la procedura pubblica per l'affidamento dei lavori del nuovo edificio multifunzionale per lo sport e del centro di aggregazione, cultura e tempo libero.

Il progetto, che si articola in tre lotti appunto, ha un costo stimato di 5 milioni di euro e interessa un'area di 18mila metri quadrati. Al momento è stato completato l'intervento di riqualificazione funzionale della pista di atletica leggera, del campo sportivo e della tribuna. Nella pista di atletica «certificata» dalla Federazione sarà possibile svolgere gare e manifestazioni di carattere agonistico ufficiale. Peculiarità è la presenza di un sistema di rilevazione magnetica della velocità tramite sensori installati nel substrato del circuito che consentono di rilevare le progressioni degli atleti scaricando semplicemente un'applicazione.

Il campo sportivo, rivestito con un sistema multistrato in erba artificiale monofilo, è stato progettato e realizzato in modo da consentire la perfetta coesistenza del campo di calcio con quello di rugby, mentre la tribuna è stata oggetto di interventi di miglioramento strutturale. L'intera area è dotata di aree parcheggio.

Per quanto riguarda gli edifici ancora da realizzare il progetto prevede un centro di fisiologia sportiva, con particolare riguardo agli aspetti riabilitativi e un polo per la ricerca degli effetti dello sport sulla disabilità, e un Centro di aggregazione, cultura e tempo libero che punta al rafforzamento della presenza universitaria nel quartiere.

«Con l'acquisizione e la ristrutturazione del centro sportivo Bicocca-Stadium spiega il professor Francesco Nicotra, delegato del Rettore per lo sport - l'Università dispone finalmente di un'impiantistica al massimo livello, tale da consentire ai suoi studenti e dipendenti di esercitare, in seno al campus un'ampia varietà di attività sportive, sia agonistiche che ludiche. Abbiamo creduto molto in questo progetto, convinti che le attività sportive temprino il fisico e la mente, favoriscano i processi di socializzazione, rafforzino il senso di appartenenza alla nostra Università e ne promuovano l'immagine. Siamo orgogliosi di poter offrire anche al territorio un così importante strumento di formazione, di ricerca e di aggregazione».

Partirà proprio dal centro sportivo la CorriBicocca, la corsa dell'ateneo organizzata insieme al CUS, dl 20 ottobre, ma aperta a tutti. (www.corribicocca.it) Il percorso si snoderà per l'intero quartiere.