Vuol sfuggire a controllo e dà testate al poliziotto

Brutta avventura per un poliziotto che ieri pomeriggio, martedì 26 novembre, verso le 16, durante un normalissimo controllo, è stato preso a testate in volto da un cittadino 28enne originario del Gambia. Dopo essere riuscito ad ammanettare il nordafricano, l’agente è stato accompagnato all’ospedale per essere medicato. La vittima ha rimediato un trauma facciale ed è stato dimesso poco dopo con ben dieci giorni di prognosi. Tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio quando due giovani agenti del reparto bike hanno fermato un uomo per effettuare un normale controllo in via Benedetto Marcello, in zona Stazione Centrale, a Milano. Il quartiere è spesso sotto controllo per spaccio, rapine e criminalità di vario genere. Il 28enne, poco prima di essere fermato, aveva buttato per terra un oggetto, probabilmente contenente delle dosi di stupefacenti.

Il gambiano ha preso a testate il poliziotto

Appena i due agenti si sono avvicinati al sospettato per chiedere i documenti, questo ha iniziato a urlare e si è scagliato contro uno dei poliziotti, prendendolo a testate in piena faccia. Grazie all’arrivo dei rinforzi, gli agenti sono riusciti a placcare e ad ammanettare il gambiano in via Settala, mentre stava cercando di fuggire. L’aggressore a quel punto è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata invece soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per un trauma facciale. Il poliziotto è stato poi dimesso dalla struttura ospedaliera con una prognosi di dieci giorni.

In arrivo le bodycam

Solo poche ore prima, verso mezzogiorno, un egiziano 20enne era stato fermato nella stazione metropolitana di Loreto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva con sé otto grammi di marijuana e otto grammi di hashish. La scorsa notte gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno invece arrestato un ventenne italiano trovato con tre involucri con 8 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni e cento euro in contanti. Negli slip altri pacch5etti con all’interno 14,2 grammi di hashish e 1,20 grammi di cocaina. Il Comandante Marco Ciacci ha detto a fanpage.it, che presto le divise degli agenti della Polizia locale di Milano verranno arricchite con le bodycam: “Abbiamo deciso di adottare questo nuovo sistema. Le bodycam servono per registrare quello che sta accadendo” . Questi strumenti resteranno in uso un anno per essere testati. Un nuovo metodo di difesa per cercare di contrastare eventuali aggressioni verso la polizia, sempre più presa di mira.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?