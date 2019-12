Il «popolo» dei regali invade tutta Milano Apre Villaggio Centrale

Diana Alfieri

Milano, che folla. Ieri altra super giornata di caccia ai regali e non solo: apertura del Villaggio targato Tim in Stazione centrale, la chiusura in pompa magna dell'Artigiano in Fiera, numeri da capogiro, poi tutti alla Fiera di Oh Bej Oh Bej. Milano, che folla. Vediamo nel particolare.

Ecco in Piazza Duca D'Aosta, luogo attraversato da oltre 400mila persone al giorno, da ieri mattina fino al 6 gennaio un super-show di proiezioni di 2mila metri quadrati; illumina tutta la facciata della Centrale, con più repliche al giorno, dalle ore 17 alle 23. Ad aggiungere emozione al Natale nella piazza anche la TimZip-Zip line, un «volo» di oltre 140 metri con un salto da una altezza di 14 metri: si potrà attraversare tutta la piazza. Dulcis in fundo «Skate Park», una pista di pattinaggio articolata in un percorso animato da effetti di luci e musica e impreziosita da un albero di Natale; infine il Christmas Market con le casette ad effetto specchiato per moltiplicare emozioni, atmosfere e giochi di luce. Qui si inizia alla grande dunque, da un'altra parte è gran finale, ovvero all'Artigiano in Fiera a Rho-Pero.

Giunta al termine della sua 24esima edizione, si conferma come la più grande fiera al mondo delle arti e dei mestieri. Secondo gli organizzatori oltre un milione le persone che hanno potuto incontrare anche più volte, nelle diverse giornate, gli oltre 3mila artigiani presenti da tutto il mondo. Lo slogan dell'anno, «Piacere di conoscerti», si è concretizzato in migliaia e migliaia di incontri, «in un clima di assoluta positività, che hanno messo al centro la persona». Proprio questo, «che è il cuore e la ragione per cui Artigiano in Fiera è nata», è stato più che mai visibile ed evidente, sottolinea la nota degli organizzatori. Il Pass gratuito è stato scaricato preventivamente dal 93% di tutti i visitatori, permettendo così di preparare per tempo la migliore accoglienza. E ancora.

Anche l'apparato di sicurezza, realizzato su «modello aeroportuale» ha permesso a tutti di accedere ai controlli con code massime di pochi minuti. Gli organizzatori ringraziano la grande collaborazione da parte di tutte le forze dell'ordine - polizia, guardia di finanza, carabinieri, Nas, Ats e di

Fiera Milano. Sono circa 200mila le persone che hanno scaricato l'App che, introdotta per la prima volta al mondo nell'ambito di un evento fieristico, ha dato la possibilità di cercare e ritrovare tutti gli artigiani, fino a essere guidati all'interno dei padiglioni. Il prossimo sarà un anno eccezionale, concludono gli organizzatori, perché ricorrerà il 25esimo anniversario di Artigiano in Fiera e i cento anni di Fieramilano. «Continueremo quindi a lavorare precisando ulteriormente le innovazioni sperimentate e portando ad ulteriore maturazione ciò che l'evento già rappresenta: la più grande esposizione internazionale delle Arti, dei Mestieri e delle Culture di tutto il mondo», concludono nel quartiere generale dell'Artigiano.

Infine, un dato che fa riflettere: ben sette italiani su dieci (70%) frequentano quest'anno i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il weekend dell'Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per le festività di fine anno 2019 dalla quale si evidenzia che a partire dal weekend dell'Immacolata si moltiplicano le iniziative, dalla fiera degli Oh bej oh bej a Milano al Trentino fino a quelli a km zero degli agricoltori di Campagna Amica.