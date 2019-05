Protegge natura e animali selvatici

Ogni giorno nei Centri recupero della Lipu arrivano decine di animali, la maggior parte sono vittime dell'uomo, investiti dalle auto, vittime della caccia illegale, fulminati dalle linee elettriche. Siamo al Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici di Livorno, in ottobre, arriva una chiamata di emergenza. Un giovane gheppio (un bellissimo falchetto) è stato trovato da un volontario della Lipu lungo la strada, ferito dai pallini di un fucile. Appena arrivato al Centro Lipu il gheppio viene visitato. Non c'è tempo da perdere, viene operato di urgenza, rischia la vita. Sono passati tre mesi e all'Oasi Lipu di Massaciuccoli è un giorno di festa. Quando arriva Nicola, responsabile del Cruma, i bambini e le famiglie sono riuniti nella piazzetta in riva al lago. Nicola porta una scatola, la apre delicatamente e, un secondo, dopo tra le sue mani c'è il gheppio, le piume arruffate, gli occhi attenti. È guarito, è salvo! Grazie alle cure dei volontari del Centro, in poco tempo ha recuperato le forze ed è pronto a tornare in natura. Con un gesto semplicissimo Nicola alza le braccia e apre le mani e il resto viene da sé. Il gheppio vola, è già in alto tra le nuvole, è a casa. Vedere un animale guarito che torna libero in natura è un'emozione impossibile da raccontare. Guardare le sue ali che si aprono e, mentre sembra cadere, spicca il volo e sale. Non c'è un modo migliore per descrivere cosa sia la libertà. Da più di 50 anni la Lipu protegge la natura. Tutta la natura: dal pettirosso sul tuo davanzale alla grande foresta. Cura la zampa della volpe ferita, combatte i bracconieri, protegge il volo di una rondine, chiede all'Europa leggi più giuste, insegna ai bambini a guardare il cielo. Per aiutare i progetti della Lipu basta devolvere il 5x1000 mille all'associazione segnando il C.F. 80032350482. Una scelta importante per la natura, la nostra casa comune. E non costa nulla.

