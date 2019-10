Protesta per Benedetto Marcello Cittadella della Scala verso Rubattino

Premio determinazione al piccolo Michelangelo, che ha chiesto «un campo da minigolf vicino a via Feltre», il sindaco lo ha sfidato a raccogliere cento firme e ha girato tra i tavoli finchè non gli ha portato sul tavolo la mini petizione. E hanno portato a casa un risultato, la promessa di un incontro con Beppe Sala sulla situazione del mercato di via Benedetto Marcello, ripreso ieri dopo il restyling, anche i consiglieri leghisti del Municipio 3 Rita Cosenza e Gianluca Boari che ieri hanno partecipato all'appuntamento del «caffè col sindaco» a Lambrate contestando i lavori e i controlli insufficienti nei confronti degli ambulanti che - prove fotografiche fresche e alla mano - «hanno già occupato con i furgoni aiuole e cordoli», in pochi mesi i soldi spesi per riqualificare l'area saranno buttati. «Vogliamo rinforzare il gruppo dei vigili che si occupa dei mercati - riferisce Sala -, c'è bisogno di qualcuno che li faccia spostare se posteggiano in divieto. E avvieremo un test perchè conferiscano loro gli scarti ad Amsa, perchè la durata dei mercati dipende anche da quanto poi ci mettiamo a ripulire l'area». All'incontro presso la sede Acli di via Conte Rosso hanno partecipato circa trecento persone, parecchie le proteste sui temi della mobilità (specialmente in piazza Rimembranze di Lambrate dopo la semaforizzazione), sicurezza, impianti sportivi «disastrati». L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha parlato invece di una soluzione in vista per un'area che rientra nel programma di rigenerazione urbana del quartiere Rubattino bloccata da tempo per i problemi finanziarie delle società private che dovevano realizzare i lavori: nel Pgt «ci siamo presi un rischio, abbiamo scritto che alla scadenza della convenzione nel 2021 l'indice edificatorio scenderà al minimo. Questa nuova regola ha portato ad un'accelerazione da parte dei proprietari e potremmo arrivare a una svolta a breve». É più vicino il trasloco della «Cittadella della Scala» dall'ex Ansaldo al Rubattino. Per rilanciare il mercato di via Rombon Sala ha promesso che sarà «affidato in gestione a Sogemi entro 3 mesi».

ChiCa