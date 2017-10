«Provare» come un bambino la fame nel mondo

Jamal è lì, a un passo da me. Gli occhi neri affondano dentro ai miei mentre porge il braccio al medico per essere misurato. Non ha neppure 5 anni e una camicia troppo grande su un corpicino troppo piccolo. Gli stanno dicendo che è in pericolo di vita. Lo dicono a lui. Lo dicono alla sua mamma che ha già perso una figlia poco più piccola di Jamal. E lo stanno dicendo a me. Ora. Siamo nel Corno d'Africa, nel mezzo della Somalia che muore di fame. Ci siamo grazie agli occhiali di Microsoft che ti proiettano in un viaggio virtuale dall'altra parte del mondo, India, Siria e Somalia. Il progetto realizzato insieme a Save the children ed è aperto a tutti nella sede Microsoft di viale Pasubio 21, fino al 17 ottobre. Ingresso gratuito, previa registrazione e prenotazione online a questo link: https://www.savethechildren.it/partecipa-all-evento-di-fino-all-ultimo-bambino. Il percorso non dura molto ma vale parecchio. Un dato: 3 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per malnutrizione. Tutti coloro che visiteranno la mostra potranno vivere in prima persona le sfide di chi ogni giorno è costretto a fare i conti con la povertà estrema, le guerre e e i disastri dell'ambiente. SCop