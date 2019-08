Pugni e morsi a una donna. Preso senegalese

Picchiata e anche morsicata, «terrorizzata», come ha raccontato lei stessa nella denuncia alla polizia. La vittima della violenta rapina è una donna di 49 anni, peruviana. L'aggressore, fermato successivamente, è un senegalese di 22 anni regolare in Italia e con precedenti penali alle spalle.

La rapina si è verificata lunedì nel mezzanino della stazione di Porta Garibaldi. La donna intorno alle ore 20 stava rientrando a casa e aveva appena salutato alcune amiche con cui era stata. Nel momento in cui è rimasta sola lo straniero l'ha assalita, terrorizzandola e picchiandola. L'ha prima strattonata più volte e l'ha colpita al volto e alla testa con numerosi pugni, poi l'ha morsicata al viso. È riuscito quindi a strapparle la borsa. La vittima ha tentato di difendersi, ha morso a sua volta l'aggressore a una mano e ha urlato per chiedere aiuto ai passanti. Il rapinatore però l'ha sopraffatta, l'ha minacciata intimandole: «Stai zitta, stai ferma» e lei si è accovacciata a terra per la paura e per proteggersi dalle botte. Tutto è durato pochi minuti, senza che nessuno facesse in tempo a intervenire in soccorso alla donna. Alla fine l'uomo è scappato con il bottino.

La 49enne ha riportato un trauma cranico e una lesione al volto ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Ha sporto denuncia alla polizia e ha fornito una descrizione piuttosto precisa dell'uomo che l'aveva rapinata. A questa si è aggiunta la testimonianza di una sua amica che si era allontanata da alcuni secondi da lei prima dell'aggressione ed è riuscita a vedere il fuggitivo. In base a queste indicazioni, mercoledì, un agente in servizio alla stazione ha riconosciuto il rapinatore. Si aggirava ancora nei pressi del passante ferroviario di Garibaldi, a pochi passi dal luogo dell'aggressione. È stato infine fermato dalla polizia su disposizione del pm di turno Leonardo Lesti.

Il giovane arrestato è un senegalese di 22 anni. Secondo le verifiche dell'Ufficio immigrazione della Questura, si trova in Italia almeno dal 2014 e ha i documenti in regola. Era stato però arrestato in passato, sempre per una rapina, e stava scontando la pena inflitta con una precedente condanna. Si trovava in regime di affidamento ai servizi sociali. E proprio del fatto di essere fuori dal carcere ha approfittato per commettere un nuovo reato. La Procura ha disposto il fermo con l'accusa di rapina e questa volta il senegalese è finito in prigione. Nelle prossime ore si svolgerà l'udienza di convalida davanti al gip.