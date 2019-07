Quarto Oggiaro, apre il gas e intossica madre e fratello

Tragedia scampata a Quarto Oggiaro, Milano, dove un uomo ha aperto il gas di casa intossicando la madre e il fratello maggiore che vivono con lui. Fortunatamente la donna, 90enne, è riuscita ad avvertire i carabinieri. Tutto è terminato con due ricoveri in codice verde e il fermo dell’uomo. Quando sono giunti, i militari sono stati aggrediti dall’uomo, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol. Tutto è avvenuto la notte scorsa, martedì 16 luglio, verso mezzanotte e trenta, in un appartamento sito in via Filippo De Pisis, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, zona nord di Milano.

Un uomo di 55 anni ha aperto i rubinetti del gas nella cucina della sua abitazione, intossicando l’anziana mamma e il fratello, 61enne con problemi mentali. I tre vivono nello stesso appartamento. La donna è riuscita ad allertare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e avvertirli di cosa stava accadendo. Quando i militari sono giunti nell’abitazione, il 55enne ha cercato inizialmente di incolpare il fratello, in seguito li ha aggrediti sferrando loro calci e pugni. Gli uomini dell’Arma sono però riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzare l’uomo, visibilmente in preda all’alcol.

Dopo un controllo l’aggressore è risultato essere una vecchia conoscenza dei carabinieri, già noto per alcuni precedenti penali. L’uomo è stato denunciato con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In ospedale sono finiti in codice verde sia la madre che il fratello, erano infatti rimasti intossicati per aver inalato una notevole quantità di gas. Dopo un breve ricovero e alcuni esami per accertarsi delle loro condizioni fisiche, i due sono stati dimessi e hanno potuto fare ritorno a casa loro.