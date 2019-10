Quattro amiche sfidano l'editoria lanciando solo talenti britannici

Simone Finotti

Accade qualcosa di magico quando si disegna un otto. La punta della penna si muove, esplora spazi sconosciuti, il tratto si allontana ma poi, immancabilmente, finisce per ritrovarsi dove tutto è cominciato. Ed eccolo già pronto a ripartire, perché ogni fine è anche un nuovo inizio. Perfetto simbolo dell'infinito, per noi italiani è anche parola palindroma, di quelle che invitano l'occhio a tornare sui suoi passi. Nasce così l'interessante avventura editoriale di quattro donne che, a un certo punto della loro vita, hanno deciso di abbandonare una comoda «comfort zone» professionale per... «farsi in Otto».

Si chiamano Alessandra Barbero, Cristina Cigognini, Manola Mendolicchio e Benedetta Vassallo, e hanno appena fondato a Milano 8tto Edizioni. Amiche e colleghe prima, socie, sognatrici e avventurose costruttrici poi, hanno alle spalle una lunga esperienza nel mondo dell'editoria. Finché, bozza dopo bozza, traduzione dopo traduzione, hanno deciso di dedicarsi a una scommessa, ambiziosa e per questo ancor più stimolante: far scoprire ai lettori italiani autori anglofoni, di romanzi e racconti, al loro esordio letterario o ancora poco noti al grande pubblico. È il caso dei due primi libri, che verranno presentati in novembre a Bookcity: Talk, dell'americana Linda Rosenkrantz, è un reality novel senza tabù che ci riporta negli Hamptons anni '60, dove tre amici trentenni trascorrono le loro vacanze. In questa cornice ovattata, come in un novello Decameron, cercano di allontanare con le parole lo spettro incombente dell'età adulta. Oscurità e lampi luminescenti danno vita a Da dove entra la luce, una raccolta di 60 racconti di Clare Fisher, londinese che vive a Leeds. Dal mantra attaccato al frigo con un magnete alla verità sulle barbe, dai negozi di pollo fritto agli smartphone, la Fisher traccia un profilo efficace della middle class britannica. Due autrici molto diverse, accomunate però da una potente vena di originalità e dalla volontà di lasciarsi alle spalle i tradizionali schemi narrativi. E la buona notizia è che non bisognerà attendere Bookcity per addentrarsi nelle proposte di 8tto Edizioni: il 23 ottobre è in calendario la presentazione ufficiale alla Libreria Colibrì di via Laghetto, alla presenza delle 4/8 che promettono sorprese.