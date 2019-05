Quei «bagni di luna» fino a mezzanotte tra i monti dell'Ötztal

All'Aqua Dome si gode del benessere termale anche al chiaro di luna. Ogni venerdì, infatti, terme e saune restano aperte fino a mezzanotte. Si può aspettare il crepuscolo in accappatoio, magari sorseggiando bollicine o cocktail di frutta in uno dei tre bar, per poi scivolare nell'acqua termale (temperature tra i 34° e i 36°), ammirando le luci colorate di quest'oasi di benessere e la stellata che si stende sulle cime dell'Ötztal. Forse è proprio la notte il momento migliore per rilassarsi nelle tre navicelle spaziali esterne, piscine termali che pare galleggino nell'aria, sperimentando la vasca idromassaggio o quella allo zolfo, dove ogni 15 minuti scorre acqua solforosa dalla fontana centrale o, infine, immersi nella grande vasca salina (con un contenuto di sale al 5%), dove il profumo del mare si sposa all'aria di montagna. Se poi ci si sdraia con la testa in acqua, si sente la musica subacquea in un'atmosfera di pieno relax. Per una cena à la carte la scelta cade sul Bistro Hitzeschmankerl, mentre gli ospiti dell'hotel possono salire al bar Hochsitz (Spa 3000), e godere di un'insalata tra un tuffo nelle Längenfelder Badl, vasche idromassaggio affacciate sui ghiacciai circostanti e un momento relax nella sauna panoramica. Quest'ultima è una delle aree più tranquille del centro: i 2mila metri quadrati di Spa 3000 sono infatti riservati ai soli ospiti dell'hotel di Aqua Dome. Qui ogni spazio è stato studiato per esaltare la natura dell'Ötztal in un gioco speciale tra luce, acqua, ghiaccio, profumo di erbe alpine, minerali tonificanti, gemme e fuoco. E, in queste sale, è piacevole ritagliarsi un momento di quiete al termine delle escursioni della giornata, magari sulle amache appese nella stanza del sale con in mano una tisana allo zenzero o nella piscina termale circondata da pareti ricoperte di muschio. Un pacchetto benessere di due notti in Aqua Dome per due persone parte da 417 euro a testa e comprende un massaggio da 50 minuti e un trattamento da 20 minuti, oltre alle attività e all'utilizzo delle strutture del centro. Si soggiorna in camere luminose e ampie, caratterizzate dall'uso del legno e della pietra. L'accesso all'universo acquatico termale è garantito da un corridoio sotterraneo riscaldato. (https://www.aqua-dome.at)

