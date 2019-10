Il raddoppio del Buzzi Venti nuovi posti letto e un altro ambulatorio

Marta Bravi

Quaranta nuovi posti letto per la degenza dei piccoli pazienti e due nuovi reparti. Succede all'ospedale dei bambini Vittore Buzzi che dal 1 novembre potrà ampliare l'offerta di assistenza con l'apertura di un nuovo reparto di Degenza Pediatrica, ma anche la ristrutturazione dell'ambulatorio di Neurologia pediatrica. Merito della generosità della famiglia Recordati che ha donato circa 2 milioni di euro, in memoria dell'ingegnere Giovanni Recordati, industriale farmaceutico scomparso nel 2016. Già nel 2001 il gruppo farmaceutico aveva donato al Policlinico un centro di Terapia intensiva cardiologica in memoria di Arrigo Recordati, padre di Giovanni.

Nello specifico sono 18 i nuovi posti letto che consentiranno di ricoverare complessivamente 38 piccoli pazienti nella degenza ordinaria. Nel nuovo reparto saranno gestite prevalentemente patologie specialistiche complesse ovvero neurologiche, genetiche, patologie respiratorie e allergologiche, diabete mellito, malattie infiammatorie croniche intestinali. Per i bambini affetti da patologie infettive strutturali, immunodepressione che richiede isolamento protettivo o che sono stati sottoposti a procedura diagnostico- terapeutica in sedazione saranno a disposizione 2 posti letto, in stanze singole e dotate di attrezzature per il monitoraggio dei parametri vitali.

Il nuovo Reparto si propone anche di accogliere pazienti da altre strutture e in regime di ricovero programmato potrà far attivare percorsi di assistenza e cura per i bambini affetti da patologie croniche e complesse che necessitano di assistenza specialistica e multidisciplinare. «Questo è il compito di un ospedale pediatrico - commenta Gian Vincenzo Zuccotti -: occuparsi delle malattie rare e complesse. I nuovi posti letto danno anche l'opportunità di ampliare l'offerta formativa della Clinica Pediatrica.

«Nostro fratello Giovanni - racconta il ceo Andrea Recordati - come nostro padre Arrigo, credeva nell'importanza della ricerca. Ed è grazie a lui che non solo il gruppo è cresciuto e si è consolidato, ma ha anche perseguito la strada dello sviluppo nel settore delle malattie rare, che sono circa 7mila e che sono curate solo dal 10 per cento dei farmaci».

La ristrutturazione ed il profondo rinnovamento dell'area ambulatoriale di Neurologia Pediatrica dell'Unità Operativa Complessa, diretta da Pierangelo Veggiotti, ha consentito di ampliare e differenziare l'offerta di assistenza per i bambini con patologie neurologiche acute e croniche, permettendo di costruire, con la famiglia, un percorso di cura adatto alle esigenze di salute dei piccoli ricoverati. La disponibilità di un'area dedicata e allestita con attrezzature all'avanguardia offre l'opportunità di curare in modo integrato, in un clima di fiducia, bambini affetti dalle principali patologie neurologiche acute e croniche ovvero tutte le forme di epilessie. Qui vengono presi in carico pazienti affetti da sclerosi multipla pediatrica e patologie infiammatorie del sistema nervoso centrale, patologie neurodegenerative, con particolare interesse per le leucoencefalopatie, sindromi neuro-genetiche, paralisi cerebrali infantili, e vengono affrontate tutte le problematiche relative alla neurologia neonatale e follow-up di bambini a rischio o con disordini neuropsicologici dell'età evolutiva.

Grazie al supporto di Recordati la neurologia pediatrica potrà inoltre offrire farmaci alternativi e possibilità di nuovi farmaci grazie ai diversi trials clinici in corso.