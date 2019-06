Ragazzina 17enne fa un volo dalla finestra di casa

Una ragazzina di 17 anni ha cercato di calarsi dalla finestra della sua camera al secondo piano di un palazzo. Ha usato la stessa tecnica vista spesso nei film, quella cioè di annodare delle lenzuola e poi scendere lentamente. Purtroppo però qualcosa è andato storto e la ragazza ha fatto un volo di diversi metri. La tragedia è avvenuta la scorsa notte, tra mercoledì 19 giugno e giovedì 20 a Cusano Milanino, comune in provincia di Milano. Era da poco passata la mezzanotte quando la ragazzina, una italiana di 17 anni, è precipitata dalla finestra del suo appartamento sito in via Toscana.

All’origine della tentata fuga sembrerebbe essereci il divieto da parte del padre di uscire con le amiche. Forse le lenzuola usate non erano state ben legate e la giovane ha così fatto un volo di circa cinque metri, andandosi a schiantare sul marciapiede. Immediatamente è stato avvertito il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure avvenute sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno deciso di trasportare la vittima al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Una volta giunta in ospedale ha subito un intervento neurochirurgico.

Da quanto divulgato dai medici che hanno in cura la paziente non si troverebbe in pericolo di vita, anche se per il momento non sarebbe stata sciolta la prognosi. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni sono entrati nella casa per effettuare i rilevamenti del caso e ascoltare i familiari della ragazza presenti nell’appartamento, i genitori e una sorella. Da quanto emerso sembra proprio che la causa dell’incauto gesto commesso dalla ragazzina sia stato proprio il divieto di uscire.