Ragazzo si schianta al suolo mentre salta sul tappeto elastico

A Milano, un ragazzo di 30 anni rischia grosso a causa di una rovinosa caduta mentre stava saltando su un tappeto elastico. L’uomo è stato portato in codice rosso in ospedale. Avendo battuto violentemente la schiena a terra, per il momento non si escludono gravi lesioni.

Secondo quanto riportato da milanotoday, il 30enne si trovava all'interno di una palestra sita in via Carlo Valvassori Peroni, dove stava utilizzando un trampolino elastico. Improvvisamente però sarebbe atterrato in modo violento per terra battendo la schiena. Il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 20 ottobre, verso le 14. L’informazione è stata data dall’azienda regionale di emergenza urgenza.

Immediati sono arrivati i soccorsi del 118, intervenuti a bordo di un’ambulanza e un’automedica. Agli operatori sanitari la vittima è apparsa subito in gravi condizioni, tanto da decidere di trasferirlo in codice rosso al Pronto soccorso. Il ragazzo sarebbe sempre stato cosciente, ma il pericolo è che la caduta abbia procurato alcune gravi lesioni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

