Rapina a 24enne con pistola: rubato orologio di lusso

Una rapina ai danni di un ragazzo di 24 anni avvenuta in pieno centro a Milano da parte di due balordi. Il giovane è stato minacciato con una pistola alla faccia e si è visto sottrarre un orologio dal valore di 15 mila euro. La vicenda è accaduta in data 21 novembre poco dopo le 18:20. Al momento del misfatto, il giovane si trovava nella sua autovettura, una Mercedes. Come si legge da FanPage, è molto probabile che i due rapinatori, in moto, abbiano inizialmente seguito la loro vittima per un tratto di strada. Il 24enne non ha avuto modo di riconoscerli in quanto avevano il capo coperto da un casco integrale. Dopo aver attentamente studiato le mosse dello sventurato, i due si sarebbero avvicinati minacciandolo con un'arma da fuoco.

Rapina in pieno centro a Milano

La rapina sarebbe scattata quando il 24enne a bordo della sua auto si sarebbe fermato ad un semaforo rosso in piazza della Repubblica. Sarebbe stato quello il momento in cui i due rapinatori si sono avvicinati alla loro "preda". Uno di loro ha puntato al giovane una pistola, minacciandolo con le seguenti parole: "Dammi l'orologio o ti ammazzo".

Sentendosi in pericolo e del tutto indifeso dinanzi alla minaccia con tanto di arma da fuoco, il giovane non ha potuto fare altro che obbedire al rapinatore, sfilandosi il costosissimo orologio che portava addosso, un Audemars Piguet dal valore all'incirca di 15 mila euro. A quel punto i due balordi si sarebbero dileguati in sella alla loro motocicletta. La vittima della rapina non ha potuto fare altro che sporgere opportuna denuncia alla polizia di stato che sta indagando sulla vicenda. Sarà comunque difficile identificare i due malviventi, in quanto, a causa dei caschi indossati al momento della rapina, non è stata possibile la benché minima identificazione da parte della vittima.

Aumentano purtroppo le rapine a Milano. È di poche ore la notizia dell'arresto di una banda di delinquenti specializzata nelle rapine di negozi, sempre da parte della polizia di stato. Alla guida del gruppo di malviventi un uomo di 66 anni abile nella fabbricazione di chiavi con cui entrava indisturbato assieme ai suoi complici all'interno degli edifici da svaligiare, senza far scattare alcun allarme. In tutto 16 i colpi messi a segno da aprile 2017 a maggio 2018. Tra la refurtiva anche alcuni vestiti di scena appartenenti a cult della cinematografia internazionale come Blade Runner e 007 Spectre.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?