Rapina in pieno centro a Milano. Fracassano il vetro e rubato due Rolex

Una rapina fuori dall’ordinario quella che sabato è stata messa in pratica in una via in pieno centro a Milano. La vetrina è stata letteralmente fracassata usando una specie di mazza. Subito dopo ai rapinatori è bastato infilare la mano e arraffare due Rolex, del valore di 70mila euro. Il tutto è avvenuto sotto una pioggia battente verso mezzogiorno di sabato 19 ottobre in via Cesare Battisti.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena. Nel video si vedono prima i due delinquenti, ben vestiti e si direbbe italiani, passeggiare davanti al negozio di orologi. Uno indossa una coppola e ha un ombrello in mano, l’altro un berretto tipo pescatore e un pizzetto sul viso, molto curato. Il primo ha il ruolo di palo, si piazza infatti sull’angolo della strada per controllare la situazione.

Il suo compare invece tira fuori un grande martello, sembrerebbe una mazza, e inizia a sferrare colpi alla vetrina, che non era allarmata. Basta già il primo per vedere il vetro creparsi, e dopo alcuni botti, circa una dozzina, l’uomo può infilare la mano e arraffare due costosi orologi, per l’esattezza due Rolex del valore di 70mila euro. Una volta effettuato il colpo, in tutto meno di venti secondi, i due se la danno a gambe, facendo perdere le loro tracce.

Appena si sono dileguati ed è cessato il pericolo, il proprietario del negozio, rimasto nascosto per tutta la durata della rapina, ha chiamato il 112. Sul caso sta indagando la Questura di Milano. Non dovrebbe essere difficile riuscire a risalire all’identità dei rapinatori, visto che sono stati perfettamente immortalati nel video delle telecamere di sorveglianza.

