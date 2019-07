Regione Lombardia, scatola nera per auto inquinanti

La Regione Lombardia permetterà alle auto euro zero a benzina di circolare. Basterà che vengano dotate di una scatola nera in grado di rilevare sia il modo di guida del conducente che i chilometri percorsi. Il nuovo progetto si chiama “Move-in” e la Lombardia sarà la prima Regione italiana ad adottarlo. Entrerà in vigore dal 1° ottobre 2019. Un collegamento satellitare permetterà di registrare il numero di chilometri percorsi, i luoghi e il tipo di guida del conducente. Non si potranno però superare i chilometri annuali decisi per legge, numero che cambia a seconda del tipo di veicolo. Soglia di 1,000 chilometri per le auto Euro 0 a benzina diesel privati e i 9mila dei motori diesel Euro3 commerciali.

Legambiente Lombardia però non sembra totalmente in accordo con il progetto presentato ieri, martedì 30 luglio, dall’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo. La presidente Barbara Meggetto ha infatti sottolineato che vi sono “Ancora una volta troppe deroghe” . Cattaneo ha invece spiegato “Vogliamo limitare le emissioni,ma senza impedire la mobilità. Alla logica dei divieti e delle sanzioni preferiamo quella degli incentivi e quella dell'accrescimento della consapevolezza dell'importanza di comportamenti virtuosi di chi si mette in auto” . Tutti i proprietari di veicoli altamente inquinanti che installeranno il dispositivo avranno a disposizione un bonus in chilometri, con il quale potranno circolare liberamente in tutta la Lombardia, senza restrizioni di orari.

Un bel cambiamento dato che dallo scorso anno la circolazione dei motori fino agli Euro 3 diesel è vietata dal 1° aprile al 30 settembre dalle 7.30 alle 19.30 in 570 comuni del territorio lombardo. A breve partiranno i bandi e gli automobilisti che vorranno adottare sulla propria auto la scatola nera potranno farne richiesta. Si parla di circa 1,3 milioni di veicoli che potrebbero aderire al progetto. E i prezzi? Il primo anno si spenderanno 50 euro, di cui trenta saranno il costo della scatoletta e venti quello per la trasmissione e consultazione dati. Gli anni successivi basterà spendere solo venti euro.

La black box registrerà anche il modo di guidare del conducente, chi si dimostrerà rispettoso e virtuoso, potrà ricevere in premio dei chilometri aggiuntivi, fino al 30% del numero complessivo consentito. Come ha voluto evidenziare il governatore lombardo leghista Attilio Fontana “Migliorare la qualità dell'aria è sempre stata una delle priorità della mia amministrazione. Stiamo cercando di fare tutto il possibile anche per fronteggiare i rilievi dell'Unione europea, per non penalizzare eccessivamente quella fascia di persone che rischia di essere troppo emarginata da certi provvedimenti” .

