La Regione vola con Ryanair per promuovere la Lombardia fra arte, cultura, natura e sapori

Regione e Ryanair insieme per promuovere il brand turistico e la destinazione Lombardia. Scelta di un media partner ideale perché l’obiettivo è quello di consolidare un mercato target come quello del Regno Unito, in particolare nell’area di Londra, attraverso la campagna Try somewhere New in Lombardia che prevede una serie di azioni congiunte tra novembre e dicembre 2019 veicolando un’immagine attrattiva del suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale per valorizzare la grande ricchezza di servizi e di attrazioni turistiche del territorio, tutto l’anno.

Le iniziative saranno focalizzate in particolare sull'area di Londra, con eventi dedicati al consumatore finale presso gli scali di Londra Southend e Londra Stansted. Contestualmente partirà una campagna advertising sui social media e digital media del Regno Unito, completata da un contest declinato su Instagram e Facebook. Saranno anche organizzati fam trip con contatti chiave della stampa travel consumer e blogger del Regno Unito. Cultura, enogastronomia, wellness e sport invernali saranno raccontate con video promozionali tematici. Il progetto vedrà, inoltre, una declinazione specifica della piattaforma online di Ryanair Try somewhere New sulle destinazioni focus della Lombardia, inedito progetto di storytelling che propone suggerimenti di viaggio testati da giornalisti e travel blogger a seguito di un’esperienza a bordo di Ryanair.

Ryanair ha appena lanciato l’operativo record da Milano per l’estate 2020: oltre 123 rotte, dagli aeroporti di Bergamo (96) e Milano Malpensa (27), tra cui quattro nuovi servizi estivi che collegheranno Bergamo con Agadir, Marsiglia, Tbilisi e Yerevan, e due da Milano Malpensa con Manchester e Kalamata. La programmazione estiva di Ryanair porterà 14,5 milioni di clienti all'anno e supporterà 10.875 posti di lavoro in entrambi gli aeroporti, con un aumento del traffico di Milano del 4,5% (In base a una ricerca di ACI-Airport Council International, gni milione di passeggeri crea fino a 750 posti di lavoro in loco negli aeroporti internazionali.

“Regione Lombardia vola con Ryanair Con la compagnia aerea irlandese condividiamo un progetto rilevante e unico nel suo genere: una strategia di comunicazione integrata multicanale che, per come è stata disegnata, non ha precedenti istituzionali in Italia - spiega Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -. Il mio impegno è mirato a rafforzare in chiave turistica il posizionamento internazionale della Lombardia. L’obiettivo è condurre i viaggiatori a scoprire le bellezze naturalistiche del nostro territorio, gustare i sapori delle specialità eno-gastronomiche, conoscere le città d’arte e immergersi nelle atmosfere da fiaba deii nostri piccoli borghi”.

“Il nostro focus in questo caso è rivolto al britannico e anglofono, che sta dimostrando negli ultimi anni di gradire particolarmente la destinazione Lombardia non solo per il business ma anche per turismo leisure e lo shopping - aggiunge Lara Magoni -. Ancora una volta Regione Lombardia si dimostra all’avanguardia e dà vita ad un’attività di promozione e marketing territoriale assolutamente contemporanea, per intercettare i turisti utilizzando canali innovativi di comunicazione. Un progetto al passo con i tempi che sfrutta, anche in chiave esperienziale, i touch point del viaggiatore dal momento della scelta del viaggio sino all’emissione della carta di imbarco”.

“Questa sinergia con Regione Lombardia, che inizierà a novembre ha come obiettivo invitare i nostri clienti a esplorare il territorio lombardo, aldilà delle località iconiche come Milano, scoprendo 12 città sui temi di cultura, enogastronomia, wellness e sport invernali - sottolinea Kenny Jacobs, chief marketing officer di Ryanair -. Siamo la prima compagnia in Italia e in Europa, che si distingue per l’estensione del network, con collegamenti internazionali diretti, e tutto l’anno, verso le Regioni. Per questo ci proponiamo come partner strategico di Regione Lombardia, in grado di affrontare le due principali sfide del turismo italiano, ovvero la regionalità e la stagionalità”.