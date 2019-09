Il Relais Santo Stefano tiene a battesimo «Era E'»

Viviana Persiani

Era E', una struttura immersa nel verde di un'oasi di assoluto relax, a Sandigliano, a pochi chilometri da Biella, a soli 800 metri dalla struttura «sorella», per completare il programma di sviluppo turistico già intrapreso dal Santo Stefano Spa Relais, la sontuosa location che ospita la prima e unica Nuxe Spa in Italia, uno spazio benessere di 550 metri quadrati con sauna, hamman, doccia sensoriale e sei cabine di trattamento, nelle quali scoprire i protocolli di Nuxe Spa e Result Spa. Entro fine anno, nascerà un nuovo polo sportivo con tre campi da padel (due coperti e uno aperto), due campi da tennis coperti d'inverno, un'area accoglienza, boutique e spogliatoi e un'importante zona dedicata ai bikers. Era E' Resort Wellness ex Cascina Era, già Scuderie del Castello della Rocchetta- è il buen retiro che si inaugurerà, il 28 e 29 settembre, con l'apertura del nuovo ristorante che ospiterà il prestigioso evento 7° Giro delle Valli Biellesi Oasi Zegna. Un resort ideale per vivere emozioni tattili e visive all'insegna dell'armonia e del relax, all'interno di un bellissimo parco che si sviluppa attorno a un laghetto sul quale si affacciano 26 camere Superior Suite, ognuna con la sua anima e uno charme contemporaneo, per vivere in una dimensione magica, senza tempo. Proprio come evoca il suo nome: Era E' Resort Wellness. «Il nome, molto particolare e originale -afferma Ugo Pellegrino, presidente e amministratore delegato di Maira Hotel e Relais Cascina Era-, nasce partendo da un'osservazione fatta da mio figlio Gabriele, in merito al progetto che stava nascendo. Era è il nome del passato, ma viviamo il presente, che E'. Un presente che affonda le radici nel passato di un meraviglioso territorio, ricco di arte, tradizioni e cultura, ma che vive nell'oggi e porta l'ospite a vivere un soggiorno onirico, per una totale esperienza immersiva nel relax e nel bello». Il logo del nuovo Resort, la «E'», un tributo al bello e all'arte, è stato ideato e concepito da Loretta Giordani, socia e responsabile dell'area accoglienza delle due strutture, ma, soprattutto, artista. «Ho interpretato graficamente il pensiero di quello che vuole rappresentare il nome della struttura, con una pennellata libera, che è un messaggio di contemporaneità volta al futuro. Molte delle mie opere sono appese e fatte appositamente per il Relais Santo Stefano per donare agli ospiti buone sensazioni, benessere. Ed è questo il motivo che mi ha spinta a creare il logo della nuova sorella del Relais, ERA E'». Natura, eccellenza ed emozione sono le parole chiave di questo luogo incantato. «Le opportunità ti raggiungono ovunque quando sei pronto - conclude Pellegrino -. Sta a ognuno di noi l'opportunità di raccoglierle o di lasciarle andare. Le opportunità racchiudono spesso importanti sfide. Essere imprenditori richiede la necessità di condividere idee, per trovare soluzioni performanti e la capacità di creare contesti favorevoli al loro sviluppo. Coltivare relazioni positive, vivere e creare emozioni attorno a un progetto, è darsi la possibilità di avere un Team vincente. Ho deciso di investire su questo Territorio perché ha un potenziale di grande sviluppo: il Biellese ripartirà alla grande perché ci sono molte persone che si stanno accorgendo di quanto sia bello, di quanto il turismo possa portare sviluppo, permettendo alle famiglie di passarci giorni e settimane stando bene. Venite a Biella, perché merita di essere riconosciuto come uno dei posti più belli d'Italia».