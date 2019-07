Renda presidente dei Giovani Imprenditori

L'assemblea del Gruppo giovani imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2016 fino allo scorso maggi, quando è stato eletto proboviro di Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Renda è socio di riferimento e ceo di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovation management, già vicepresidente dei Giovani di Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013. «Al centro del dibattito dell'assemblea pubblica - sottolinea una nota - c'è stata una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e l'importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse». Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi, presidente Giovani imprenditori Confindustria, insieme a Paul Renda che ha delineato le linee di programma del suo mandato.

«Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza di agire per la sostenibilità del futuro - ha dichiarato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai 40 anni, in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo i giovani imprenditori hanno responsabilità ancora più grande, l'invito che rivolgo loro è ad avere più coraggio nelle proposte e azioni, devono essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese».

Comprendere l'urgenza rivestita dal climate change «è fondamentale per attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico - afferma Renda -. Coniugare crescita economica e uso razionale delle risorse è una delle più grandi sfide di questo secolo. Noi giovani imprenditori per primi dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più sostenibili. E oggi voglio lanciare un'iniziativa simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani, che quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in città un nuovo albero». Renda sarà affiancato dai vice Maria Anghileri, Riccardo Massimo Colombo, Chiara Benedetta Cormanni, Carlo Frigerio, Valentina Gismondi e Jacopo Moschini.