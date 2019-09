"Resto fedele al centrodestra Renzi è solo vecchia politica"

«Renzi è un abile affabulatore. Ha creato un partito suo, dichiarando di voler ripartire da capo, ammettendo di aver peccato d'arroganza in occasione del referendum, ma la sua storia dimostra in maniera inequivocabile che in ogni occasione ha utilizzato strumenti della vecchia politica, con un cinismo esasperato. In poche settimane ha cambiato radicalmente idea sui Cinque Stelle, sostenendo Conte, al solo scopo di preparare la sua fuoriuscita e accreditarsi come unico avversario politico di Matteo Salvini». Alan Rizzi è Sottosegretario in Regione Lombardia da un anno e storico esponente del centrodestra meneghino. dà il suo giudizio sull'operazione dell'ex premier: «Non fatevi ingannare, i renziani che non hanno ancora aderito al progetto lo faranno tra pochissimo, quando si accorgeranno di non avere alternative prosegue riferendosi al viceministro Ascani, ai renziani nel consiglio comunale di Milano e al Sindaco Sala- Oggi il neonato Governo ConteBis è appeso ad un filo, non solo per via delle frenesie di Matteo Renzi che vuole prenderne le redini in mano, ma anche per le pressioni dei deputati 5 Stelle».

«Io resto fedele a quanto ho affermato poche settimane fa, prima della crisi di governo, proprio sulle pagine de Il Giornale spiega- e trovo assolutamente positivo l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La ritrovata unità nel centrodestra è per me un valore irrinunciabile. Del resto gli unici che potranno rispondere alle sirene renziane sono gli stessi che ragionano secondo gli schemi della vecchia politica, come Gianfranco Rotondi. Dopo una breve stagione tripolare, stiamo tornando ad un bipolarismo che impone una chiara scelta di campo. Non c'è spazio per ambiguità. Da una parte c'è il centrodestra, creato da Berlusconi, oggi guidato da Matteo Salvini e dall'altra la galassia renziana. Per ciò il 19 ottobre sarò a Roma alla festa dell'orgoglio nazionale che radunerà tutto il popolo di centrodestra».