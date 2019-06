Retake, cittadini e dipendenti ripuliscono la città

Retake Milano, l'associazione di cittadini volontari che punta a migliorare la qualità della vita attraverso interventi di riqualificazione della città, si annuncia più attiva che mai quest'estate: è previsto per domani al Lido il primo evento di corsa e raccolta di micro-rifiuti, con la ripulitura del muro di via Diomede. I dipendenti Samsung saranno protagonisti del secondo evento presso il Saini il 5 luglio: ripuliranno dalle scritte la facciata del Centro Sportivo e l'attività di plogging si sposterà al Parco Forlanini. «Sono orgogliosa che Retake Milano abbia scelto i luoghi di Milanosport per dimostrare quanta passione possa esserci nel difendere la bellezza degli spazi pubblici e l'ambiente» ha commentato Chiara Bisconti, presidente di Milanosport. «Dopo la fantastica esperienza dello scorso anno al parco Baden Powell, che ha visto la partecipazione di 300 persone, abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa con l'obiettivo di coinvolgere tutti i 450 dipendenti dell'azienda», ha spiegato Mario Levratto, head of external relations di Samsung Electronics Italia.

Il 10 luglio i volontari di Retake saranno impegnati con 350 dipendenti Accenture nel ripulire Darsena, Navigli, Conca del Naviglio, Parco della Basilica di Sant'Eustorgio e Parco Giovanni Paolo II (ex Parco delle Basiliche). In quest'ultimo plogging, ci sarà anche Simone Lunghi degli Angeli dei Navigli che con due Dragon Boat coordinerà i volontari per la raccolta dei rifiuti nei navigli.

Per l'assessore alla Cittadinanza attiva Lorenzo Lipparini ricorda che il Comune «sta facendo il possibile per accompagnare e valorizzare l'entusiasmo e la competenza di cittadini e aziende che scelgono di impegnarsi per la cura della città, grazie ai patti di collaborazione. Associazioni come Retake ci aiutano a diffondere il messaggio della cura del bene comune, organizzando appuntamenti sempre più ambiziosi e di impatto».