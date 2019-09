Rho, 80enne investito da pirata della strada: è gravissimo

Incidente gravissimo questa mattina verso le 9,20 a Rho, comune in provincia di Milano. Un anziano di 80 anni è stato investito e lasciato in gravi condizioni sull’asfalto. Il guidatore è infatti scappato. Grazie ad alcuni testimoni è stato rintracciato mentre si trovava in casa della figlia, per festeggiarne il compleanno. La sua vittima è ricoverata in pericolo di vita. La notizia è stata riportata da milanotoday . Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Rho, il terribile impatto sarebbe avvenuto questa mattina, sabato 14 settembre, in via Monti, all’incrocio con via Trecate e via Ospiate.

Un 46enne a bordo di una Suzuki Alto avrebbe girato a sinistra senza tener conto dell’anziano che stava sopraggiungendo in bicicletta. L’ottantenne sarebbe caduto a causa del violento impatto. L’investitore non si sarebbe fermato a soccorrere la vittima e avrebbe proseguito il suo viaggio, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente alcune persone presenti al momento dell’incidente hanno avvertito i soccorsi, giunti sul luogo con un’ambulanza e un’automedica.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, tanto da scegliere il trasporto in codice rosso all’ospedale Niguarda, dopo averlo intubato sul posto. La vittima è ora ricoverata. Dalle prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture alle braccia e alle gambe. Ancora è presto per capire se potrà cavarsela. La polizia locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone, si è subito messa sulle tracce del pirata della strada.

Sul luogo del tragico impatto anche la polizia giudiziaria. Sono stati i racconti di alcuni testimoni ad aiutare gli agenti a rintracciare il presunto colpevole. L’uomo sarebbe stato arrestato poco dopo, mentre si trovava a casa della figlia per festeggiarne il compleanno. Si tratterebbe di un 46enne già conosciuto alle Forze dell’ordine. Dovrà ora rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravissime.

