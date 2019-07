Ricetta di Fratelli d'Italia «Coordinarsi fra alleati o l'opposizione langue»

Dopo l'incoraggiante risultato milanese alle Europee, Fratelli d'Italia vuole riorganizzarsi. Lo fa con i due responsabili cittadini: Riccardo Truppo ed Enrico Turato. «Le forze politiche del centrodestra - spiegano i due coordinatori - devono trovare una dimensione comune in città che ancora stenta a decollare. Pochi confronti reciproci sulle proposte e le iniziative politiche da portare avanti insieme, pochi i confronti tra coordinamenti». «A Palazzo Marino - dicono - l'opposizione al sindaco Sala a volte langue anche a causa di troppi esponenti con doppi incarichi: non siamo i primi a rilevarlo».

Ecco le proposte: «Da settembre lavoreremo per favorire un calendario comune di eventi e dibattiti con tutte le forze del centrodestra. Dobbiamo arrivare al nome del candidato sindaco con un crescendo di entusiasmo: in vetta si arriva scalando e non paracadutandosi». Ed ecco i temi su cui Fdi intende lavorare con più determinazione: «In questi giorni - dice Truppo - insieme all'onorevole Osnato e al consigliere regionale Lucente, siamo stati a capo del comitato di protesta di decine di residenti contro la moschea che Sala vuole installare nella via con più moschee abusive di Milano (via Padova)». Turato formalizzerà con una mozione in Consiglio la richiesta di non aumentare il costo di Area C e di sospenderla durante il periodo di agosto, e sta organizzando un convegno su Area B con dati ufficiali «per verificarne la reale impatto ecologico ed economico».

Il risultato delle europee in alcune zone della città ha sfiorato l'11% e in altre «storicamente rosse» - come fanno notare Truppo e Turato - si sono toccate punte del 9%. Anche questo ha portato all'elezione all'Europarlamento del milanese Carlo Fidanza. Ma i due coordinatori citano anche fra i punti di forza «l'entusiasmo di una sempre più presente Meloni in città». «L'ultimo comizio di Giorgia a maggio in corso Vittorio Emanuele - dicono i due responsabili - ha riscosso migliaia di presenze pomeridiane in un giorno infrasettimanale di maggio». Intanto prosegue il lavoro sul fronte interno: «In città stiamo mappando i circoli e i comitati legati a Fdi grazie ai loro presidenti attivi nella vita politica della città. Vogliamo responsabili in ogni quartiere. Favoriremo l'apertura di nuove sedi. Abbiamo circoli attivi da 25 anni come l'Antares oppure circoli appena nati come il Circolo Barona. Chi vuole troverà da noi sempre le porte aperte delle sedi cittadine di via Edolo 44 e corso Buenos Aires 15: il tricolore deve tornare a sventolare alto in tutta Milano».

AlGia