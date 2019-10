Ruba 2mila euro a turista dentro la Rinascente: arrestata una bosniaca

Brutta avventura per una turista in visita a Milano che ha pensato di includere nel suo tour cittadino la Rinascente, il famoso grande magazzino milanese, in piazza del Duomo. Per poco infatti la donna non ha rischiato di venire alleggerita di ben duemila euro. A tentare il furto alcune giovani straniere, sembrerebbe in totale quattro, che hanno iniziato a controllare l’ignara visitatrice thailandese, una 36enne, impegnata a curiosare tra gli scaffali.

Le delinquenti erano alla fine riuscite a sfilare dalla tasca la busta contenente il ricco malloppo. Ma l’impresa, fortunatamente, non è sfuggita agli uomini addetti alla sicurezza della Rinascente, che hanno immediatamente fermato una di loro, una bosniaca di 21 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti.

La giovane, sembra senza fissa dimora, è stata portata via dalla polizia, con l'accusa di tentato furto con destrezza. Le sue complici invece sono riuscite a scappare. La ladruncola, come riportato da Milanotoday, avrebbe detto agli agenti di vivere in un camper in zona Lorenteggio, ma questo è ancora da verificare.

