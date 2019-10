Via Ripamonti, cittadini bloccano tram "Rivogliamo le fermate del 24"

Presidio di Forza Italia e dei consiglieri di municipio 5, con il presidente Alessandro Bramati e di circa 200 cittadini in via Ripamonti. I residenti esasperati hanno bloccato il traffico: il problema la cancellazione delle fermate della linea 24 e 34 all'altezza di via Gallura e via Barletta. Le fermate sono state soppresse dopo i lavori per rendere le aree di salita e discesa a norma per i disabili.

Il comitato protesta anche per la localizzazione delle nuove fermate, come quella all'incrocio Ripamonti-Quaranta-Antonini in direzione centro, che causerebbe continui ingorghi stradali. «A nulla sono servite le 1.500 firme raccolte dal comitato spontaneo per chiedere che il Comune ripristini le fermate soppresse e trovi al più presto una soluzione al grande caos creato sull'asse di via Ripamonti - spiega il consigliere comunale di Fi Alessandro De Chirico - . Traffico che si ripercuote sulle vie perpendicolari. Aver deciso di spostare le fermate penalizza anche i tanti residenti delle case popolari, in particolare i più anziani e con problemi di deambulazione, che prima avevano la fermata sotto casa e oggi ce l'hanno a 500 metri di distanza». «Via Ripamonti è bloccata da mesi da scelte folli dell'assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli . Sono state eliminate le fermate e ristrette le carreggiate. Un intero quartiere è paralizzato dal traffico e isolato dal centro» attacca il capogruppo di Fi in Comune Fabrizio de Pasquale che ieri è sceso in strada con i residenti.