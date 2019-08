Ritmi di fine estate. Weekend di concerti tutti al femminile

Il ritorno dalle vacanze a Milano è più dolce se è a suon di musica. Tra l'altro, dettaglio non indifferente, la programmazione live non delude più nemmeno a fine agosto.

Per il secondo anno consecutivo, per esempio, Milano Rocks, il festival che «occupa» per due giorni il Milano Innovation Distric nell'ex area Expo ospita un bel po' di artisti di fama internazionale.

Dopo l'inizio di ieri con il botto, complice la presenza della rossa Rachel Welch, la cantautrice londinese di Florence And The Machine, e gli emergenti The 1975 (eclettico quartetto rock che ha appena dato alle stampe un singolo con Greta Thunberg), oggi sul palco troviamo un'accoppiata tutta «made in Usa» amatissima dalle nuove generazioni: fari puntati sulle star dell'hip hop alternativo dei Twenty One Pilots, formato dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun (entrambi trentenni ed entrambi di Columbus, Ohio) e lanciato a livello mondiale dal gettonatissimo singolo «Stressed Out», e la giovanissima popstar di Los Angeles Billie Eilish.

Diciassette anni, una media di 15 milioni di stream giornalieri solo nel nostro Paese, con il suo cantautorato pop a cuore aperto e a tinte dark Eilish prova a esprimere senza filtri angosce e rabbia dell'essere adolescenti in questi tempi molto (forse troppo) social. Al mega festival inglese di Glanstonbury, pochi giorni fa, ha incantato un po' tutti, ricordando la prima Kate Bush. Riuscirà a fare lo stesso questa sera? Supporter di giornata i punk-rocker californiani Fidlar.

Tutt'altra musica, sempre stasera, nel tendone targato Social Music City allo Scalo porta Romana: in programma un happening a tutta techno animato da Amelie Lens, un'ex modella belga, ormai stella a tutti gli effetti della scena elettronica-danzereccia europea. Ad alternarsi in console prima della ventinovenne deejay ci saranno Pan-Pot, Dax J, Regal e Mattia Trani.

A impreziosire il weekend ecco anche due autorevolissime voci al femminile italiane: Fiorella Mannoia e Paola Turci. Per loro un palcoscenico insolito: il giardino di Casa Emergency di via Santa Croce, a due passi da Sant'Eustorgio. L'appuntamento è per domani sera alle 21 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Da sempre partner e supporter della causa umanitaria di Gino Strada e dell'organizzazione umanitaria nata a Milano che offre cure medico chirurgiche alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà, le due cantanti romane dedicheranno il proprio concerto a Teresa Sarti Strada, cofondatrice e per oltre 15 anni presidente di Emergency, scomparsa una decina di anni fa. L'evento sarà presentato da Massimo Cirri, giornalista di Rai Radio due, storico presentatore della trasmissione radiofonica Caterpillar.

E lunedì la programmazione live riprenderà a pieno regime. Al Teatro degli Arcimboldi si esibirà l'ex cantante dei Faith No More Mike Patton con il progetto Mondo Cane, attraverso il quale ha manifestato la sua passione per il canzoniere italiano di un recente passato: da Gino Paoli a Fred Buscaglione. Nella stessa sera, ma al Circolo Magnolia dell'Idroscalo, arrivano gli eccentrici Eels, sigla dietro cui si nasconde Mark Oliver Everett, prolifico cantautore rock giunto con il recente The Deconstruction al suo dodicesimo album.