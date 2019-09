Rom tenta il borseggio ma milanese la blocca: "Ti ho visto e filmato"

A Milano l'ennesimo borseggio a danni di turisti. A denunciarlo questa volta è il consigliere regionale della Lega, Max Bastoni, che sul suo profilo Facebook ha postato un video in cui si vedono due donne rom complici in quello che sembra un tentativo di borseggio. Siamo in stazione Centrale, a Milano, teatro una settimana fa della terribile aggressione al militare da parte di un immigrato clandestino. Nel filmato ripreso dalla milanese Morena Galimberti si vedono le due rom che scendono le scale mobili tra il viavai di turtisti e pendolari.

"Queste sono le due borseggiatrici che hanno addocchiato il malcapitato", spiega la donna mentre riprende di nascosto. A un certo punto una delle due tira fuori un foulard, lo apre e cerca di coprire in questo modo la complice. Davanti a lei, infatti, la ragazza si avvicina a un turista indaffarato con le valigie e allunga la mano verso il suo zaino. La mossa è velocissima e quasi impercettibile, ma se si fa attenzioni si vede il tentativo di furto. A quel punto la milanese attacca: "E adesso che gli hai rubato il portafoglio cosa fai?", chiede alla rom che alza le mani e nega quanto stava accandendo.

Nel capoluogo lombardo gli scippi sono sempre più frequenti e spesso le borseggiatrici colpiscono nelle giornate più affollate. Ad aprile, infatti, sono state prese 17 rom, di cui 13 incinte. Erano arrivate per il Salone dai campi nomadi di tutta Italia e sono state bloccate in metro dalla polizia mentre cercavo di derubare i turisti.