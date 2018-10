Le ronde di Forza Nuova su treni della Lombardia

Undici militanti di Forza Nuova hanno presidiato i convogli dei treni che percorrono la tratta Bergamo-Milano. Le chiamano "ronde per la sicurezza" e sono una risposta alle recenti aggressioni nelle stazioni e sui treni. L'iniziativa è contro le istituzioni definite dal partito di estrema destra "immobili".

Tutti con felpe nere. Passano da un convoglio all'altro, accertandosi che non succeda nulla. I militanti di Forza Nuova non le chiamano ronde ma "passeggiate sulla sicurezza" . "L'idea delle passeggiate della sicurezza sui treni - hanno spiegato i militanti di estrema destra - è nata leggendo che la Bergamo-Milano è stata dichiarata una delle più pericolose d'Italia" . "Non passa giorno che su questi treni non ci siano segnalazioni di furti e aggressioni ai pendolari" , hanno continuato denuciando che, al termine del primo convoglio presidiato, possono confermare "tutte le peggiori sensazioni" .