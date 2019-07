Ruba valigia da un pullman, guardia giurata lo blocca

Approfittando di un momento di confusione, ha rubato la valigia di una turista italiana 26enne dal bagagliaio di un pullman in partenza per l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. La polizia però è riuscita ad arrestarlo anche e soprattutto grazie all'intervento di una guardia giurata.

È così che domenica sera è finito in cella un algerino di 20 anni. Poco prima delle 20 l'uomo è stato notato da un vigilantes in servizio nella zona di piazza Luigi di Savoia (nella foto) a ridosso della stazione Centrale, dove partono i pullman diretti agli scali aeroportuali di Linate, Malpensa e Orio. La guardia giurata è stata testimone in diretta del furto, quindi ha rincorso il ladro tentando d'impossessarsi della valigia e quando è riuscito a bloccarlo tra i due c'è stata una scazzottata, fino all'arrivo di un equipaggio delle «Volanti» che ha arrestato il 20enne per tentato furto aggravato.

E a proposito di furti all'interno e nelle vicinanze della Centrale di recente la polizia ferroviaria ha segnalato una vera e propria migrazione di donne rom che in treno da Roma raggiungerebbero il capoluogo lombardo proprio per rubare. Si tratta di migrazioni di donne rom incinte o con figli piccoli verso dove, in virtù di una circolare di qualche anno fa emessa dalla Procura, le donne incinte sorprese a rubare possono evitare il carcere. Anche se negli ultimi giorni anche rom in avanzato stato di gravidanza sono finite in manette quando sorprese a rubare nello scalo ferroviario.

