Sabota la grata di un marciapiede e fa precipitare passante: denunciato

Un uomo con problemi psichici che ha quasi ammazzato una donna. Un tizio pericoloso. Che se non fosse stato travolto dal suo patologico bisogno di attenzioni facendosi così catturare, rischiava di mettere in serio pericolo la vita di chissà quante ignare e incolpevoli vittime. L'italiano 37enne arrestato dalla polizia locale in questi giorni infatti è un incensurato e probabilmente non avrebbe mai attirato l'attenzione se non fosse stato immortalato dalle telecamere. La squadra interventi speciali della polizia locale ha individuato e denunciato questo soggetto per aver sabotato la grata da un marciapiede causando la caduta di una donna poi ricoverata in prognosi riservata.

L'episodio sembrava inizialmente accidentale: quel pomeriggio una passante che stava camminando in via Melchiorre Gioia 44 è caduta da una grata spalancatasi improvvisamente sotto i suoi piedi. La poveretta è rimasta gravemente ferita: ha diverse fratture alle costole e allo sterno e il distacco di una parte di osso dalla vertebra e dal giorno della caduta è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Fatebenefratelli.

Il modo in cui si è verificato l'incidente ha subito insospettito i vigili che investigavano sull'accaduto e hanno deciso di visionare le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Scoprendo così che un uomo, proprio poco prima della caduta della passante, aveva aperto d'iniziativa la grata lasciandola in bilico, in una posizione invisibile ai passanti.

Sulla base di questa scoperta la centrale operativa della polizia locale è stata messa in allerta affinché comunicasse tempestivamente la presenza di altre grate aperte sui marciapiedi. Cinque giorni più tardi un uomo che si trovava in via Stradivari 1, in zona Buenos Aires, ha segnalato alla polizia locale la presenza di una grata aperta. Il suo particolare atteggiamento ha attirato l'attenzione dei vigili intervenuti sul posto spingendoli a contattare i colleghi che si erano occupati della vicenda sin dall'inizio, permettendo loro di scoprire che quella persona aveva le stesse caratteristiche fisiche e lo stesso vestiario dell'individuo ripreso dalle telecamere di via Melchiorre Gioia.

Da questi primi indizi, la Locale ha approfondito l'analisi del video e le testimonianze dei cittadini e man mano che si procedeva con le verifiche la posizione dell'uomo si aggravava. Convocato dalla polizia locale per dare spiegazioni il 37enne ha finito per confessare di essere stato lui a rimuovere entrambe le grate, senza però dare spiegazioni per il gesto sconsiderato. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravi volontarie e segnalato al centro psicosociale competente.

«Un gesto folle e sconsiderato - ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo -, ma il gioco di squadra ha permesso di individuare il responsabile ed evitare il ripetersi di cadute e ferimenti».

PaFu