Sabrina, in bici attraverso l'Italia raccoglie fondi per la disabilità

«Race Across Limits» riparte. E quest'anno sarà una lunga pedalata «Around Italy», dal Tirreno all'Adriatico. Dal 6 al 28 luglio Sabrina Schillaci pedalerà in sella alla sua bici per oltre 3200 chilometri superando 25.000 da Besana Brianza a Monpoli e ritorno. Sarà qualcosa di più di un viaggio per la 49enne architetto di Besana Brianza. Una lunga pedalata che servirà a raccogliere fondi per C.O.ME collaboration onlus un gruppo di osteopati abruzzesi che aiuta i bambini con disabilità. Un viaggio che per lei è un segno del destino che arriva dopo chilometri, fatiche, ironman e mezzi ironman. Che arriva dopo un tuffo nel lago nel giorno di Ferragosto di dieci anni fa, quando uno scoglio, finisce di traverso nella vita di suo marito e braccia e gambe non si muovono più. E a 40 anni ti crolla il mondo addosso. «Davide non era più l'uomo che avevo sposato racconta Sabrina In un attimo è cambiato tutto. La sua e la mia vita»

E allora si va alla ricerca di una nuova normalità che è difficile da accettare, che fatta di una quotidianità complessa, spigolosa, drammatica: «Race Across Limits è stata da me fortemente voluta, perchè non è solo un'impresa ciclistica, ma è un valore, uno status mentale afferma Sabrina - qualcosa che ti porti dentro e che trasforma l'impresa fisica fine a sé stessa in un progetto a favore della salute, della donna e della sua realizzazione»