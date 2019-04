Sala fa campagna per Gori e Chiamparino: "Per loro non sarà facile, darò una mano"

Il vento soffia a favore della Lega e anche a Bergamo, dove il sindaco Pd Giorgio Gori cerca la riconferma (dopo il flop alle Regionali un anno fa), i sondaggi commissionati da Salvini dicono che il candidato Giacomo Stucchi potrebbe fare l'exploit. La coincidenza del voto amministrative-Europee gioca a favore del centrodestra qui, in altri Comuni al voto il 26 maggio e in Regione Piemonte. dove il centrosinistra ricandida il governatore Sergio Chiamparino. «La corsa per i candidati del centrosinistra non sarà facile» ha ammesso ieri il sindaco Beppe Sala che è già stato sabato scorso al lancio della campagna elettorale di Gori a Bergamo e sarà il 4 a fianco di Chiamparino e il 7 maggio a Firenze dal sindaco Pd Dario Nardalla che cerca il bis. «Darò una mano a questi tre concorrenti - ha anticipato -, ci sono le Europee ma non scordiamoci le amministrative, bisogna guardare anche a quelle e le elezioni in Regione Piemonte sono le più delicate, il fronte del nord nelle grandi Regioni è già abbastanza compiuto dall'altra parte», Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria già saldamente in mano ai governatori del centrodestra. In Piemonte è in mano il compito di «rottamare» il Pd è in mano ad Alberto Cirio di Forza Italia.

Per la circoscrizione nord-ovest alle Europee il Pd ha candidato come capolista l'ex sindaco Giuliano Pisapia, che giorni fa si è posto un obiettivo ambizioso: «Dobbiamo puntare ad essere quantomeno il secondo partito a livello europeo», superando quindi i 5 Stelle. Il traguardo «realisticamente può essere quello - ha ammesso ieri Sala -, poi non credo francamente che ci saranno grandi sorprese in questa fase. Poi da lì bisogna ripartire perchè il dibattito sui grandi temi in campagna elettorale non viene fuori, invece dopo il partito dovrà focalizzarsi su alcuni aspetti e Zingaretti dovrà ampliare il fronte nel centrosinistra, il Pd ha bisogno di più sostegno, vediamo se qualcuno si muove». Si cominceranno a fare subito i conti per le Comunali 2021: «A Milano la Lega è molto forte ma non è assolutamente chiaro chi potrebbe schierare». Sala farà campagna per l'assessore Pierfrancesco Majorino, il suo risultato alle Europee sarà anche una conferma (o no) del «modello Milano». Tra i Pd lombardi in corsa ci sono l'ex parlamentare di Scelta Civica Irene Tinagli, Patrizia Toia e il consigliere comunale Carmine Pacente.