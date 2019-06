Sala a gamba tesa su Salvini: «Festa ultrà? La gestisca lui...»

La festa degli ultrà interisti ai giardini Montanelli ha fatto scoppiare un caso politico, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini entrato a gamba tesa nel derby tra Comune e Sovrintendenza da una parte e l'Inter Club dall'altra, per l'organizzazione della festa per i 50 anni della curva nerazzurra. Il primo tempo si è chiuso con l'autorizzazione per il 30 giugno al parco di via Palestro, il secondo con il contrordine.

Mercoledì il ministro Salvini, di fronte alle motivazioni balbettate dal Comitato in materia di sicurezza e di violazione del regolamento del verde, è passato ai rigori. «Come ministero dell'Interno siamo sicuri di poter garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, anche perché al momento non sono emersi problemi». Un'invasione di campo che non è piaciuta al sindaco Sala: «Lascio la gestione diretta dell'evento al ministro».