Sala promette più piste ciclabili Ma i tassisti protestano per le buche

Ha partecipato anche il sindaco ieri alla biciclettata promossa dall'associazione «Massa Marmocchi» (che riceverà il prossimo 7 dicembre l'Attestato di civica benemerenza alla cerimonia degli Ambrogini d'oro) per accompagnare a scuola gli alunni di via Clericetti, in zona Città Studi. Beppe Sala (nella foto) è arrivato all'appuntamento in piazza Gobetti in sella a una «Bikemi». «Sulle piste ciclabili - ha dichiarato - qualcosa in più va fatto, ho ricevuto tante richieste in questo senso. E dobbiamo tenere le strade più in ordine». Sulla seconda parte, quella della maggiore cura delle strade, si focalizza anche l'attenzione dei tassisti milanesi. Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, ribadisce il problema delle buche e della scarsa manutenzione: «Più che attenzione forse sarebbe il caso che intervenisse con un rimpasto in giunta». Nel mirino l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, che ieri su Facebook ha puntualizzato che «le piogge continuano a mettere alla prova le strade e continuano gli interventi di manutenzione, nella settimana dal 18 al 24 novembre sono stati 1.720. Non solo riparazione delle buche ma anche i marciapiedi, sedi tranviarie e masselli hanno impegnato le squadre». Non basta a sotterrare le polemiche. «Dal sindaco - attacca il consigliere leghista Gabriele Abbiati - arriva l'ennesimo spot elettorale. Si riempie la bocca parlando di piste ciclabili e città a misura di due ruote ma si dimentica che Milano è un colabrodo, che la manutenzione delle strade lascia a dir poco a desiderare. Gestisca meglio la città e non faccia continui proclami per nascondere sotto il tappeto la polvere, o meglio le buche».

E sempre a proposito di mobilità e disagi (o piuttosto di «stangate»), sono in arrivo mini-aumenti sulle notifiche delle multe a domicilio, sempre pià frequenti ovviamente tra multe elevate con lo «street control» e le telecamere di Area C, Area B, ztl e autovelox. Le notifiche all'interno della città aumenteranno lievemente, da 11,25 a 11,36 euro, quelle fuori Milano di almeno un euro (dagli attuali 15,56 euro a 16,68) e le notifiche con Pec (posta elettronica certificata) da 6,62 a 6,7 euro.