Salini mette in campo un evento sulle imprese

Massimiliano Salini non sarà all'evento promosso da un pezzo di Forza Italia il 29 giugno. E col gruppo regionale lavora a un appuntamento dedicato al lavoro. «Siamo pronti - dice - a lanciare una proposta politica concreta, anzitutto sui temi economici, che sia alternativa a quella del governo giallo-verde e si concentri sulla necessità di una vera ripartenza del Paese. Per questo, insieme alla delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia, siamo già al lavoro per definire i dettagli di un grande evento che si terrà a metà luglio a Milano, un momento pubblico nel quale metteremo al centro i contenuti che storicamente contraddistinguono il nostro movimento». «Fondamentali saranno i temi del lavoro e dell'impresa, porremo l'accento sull'urgenza di offrire una risposta ferma e coerente con la domanda che arriva dai cittadini, con l'obiettivo di ristabilire la dignità del ceto medio, che costituisce il nostro elettorato di riferimento ma che oggi si trova in difficoltà di rappresentanza». È quanto ha dichiarato l'europarlamentare e commissario di Fi in Lombardia dopo l'incontro con la delegazione azzurra in Regione, al quale hanno partecipato consiglieri e assessori. «Si è trattato di un primo momento di lavoro - ha sottolineato Salini - dopo il passaggio di consegne con il coordinatore uscente Mariastella Gelmini. Un confronto positivo caratterizzato da una discussione vivace e costruttiva, durante la quale il gruppo regionale di Forza Italia si è mostrato compatto sulla necessità di rilanciare e valorizzare l'importante attività della delegazione azzurra, che può costituire un esempio virtuoso e una prospettiva utile per il partito anche sul piano nazionale». «Concordi sul fatto che un rilancio di Fi non può separare i contenuti dalle regole interne, i temi cruciali che interessano al Paese dalle questioni organizzative del movimento - conclude - insieme a consiglieri e assessori ci siamo soffermati sui principali fronti caldi aperti, dall'autonomia regionale alla politica economica, al rapporto con l'Ue, che saranno parte rilevante dell'evento di metà luglio».