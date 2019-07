La Salomon running in aiuto alla Lilt

Grandi preparativi per la Salomon Running Milano del 15 settembre, la gara urban trail più famosa d'Italia, nella città più di tendenza che nel 2026 ospiterà addirittura le Olimpiadi. Non saranno d'oro, d'argento o di bronzo come nella rassegna a cinque cerchi, ma senz'altro sono ambitissime le medaglie che più di 4mila runner si metteranno al collo all'arrivo in Viale Boezio, presso CityLife. Sfondo nero per tutte e scritta «Yellow» per chi correrà la CityLife Shopping District SMART Cup 9,9km non competitiva, scritta «pink» per chi farà uno sforzo in più e si cimenterà nella Allianz FAST Cup 15km ed infine scritta «light blue» per chi farà la gara principale Allianz TOP Cup 25km. Quest'anno però c'è anche una medaglia speciale ed in questo caso lo sfondo è «white» con scritta totalmente nera ed è riservata a chi parteciperà alla Salomon Running Milano Relay, la staffetta benefica a favore di Lilt Milano. Da correre vi sarà il percorso principale da 25km con un team da tre persone ed i proventi saranno devoluti alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) che sosterrà il progetto Case del Cuore'. In questo caso, quasi superfluo dirlo, emozioni moltiplicate per tre, correre e conquistare una medaglia in team è sempre qualcosa di speciale che rafforza amicizie e amori. Organizzata da A&C Consulting con il supporto del Comune di Milano, la nona Salomon Running Milano è in programma per domenica 15 Settembre. Un percorso divertente che si svilupperà su strade asfaltate, sterrate, sentieri, gradinate, e presenterà ostacoli naturali ed artificiali. Si correrà tra il Castello Sforzesco ed il suo fossato, tra il Monte Stella e il cono elicoidale del Portello, il ponte per Mi-Co. Mlano Congressi, tra il Parco Sempione e i giardini della Triennale, tra il Parco CityLife e l'Allianz Tower con i suoi 23 piani da scalare con ben 644 gradini in ascesa e discesa per oltre 100 metri di dislivello.