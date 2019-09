San Babila, tutte le novità e la stagione lirica dal vivo

Beatrice Coppola

Con la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli, continua la possibilità di sottoscrivere, a prezzi vantaggiosi, l'abbonamento per la stagione 2019-2020 del Teatro San Babila. Il cartellone di Prosa sarà inaugurato il 5 novembre dalla Compagnia del Teatro San Babila con «Due figlie, tre valigie» per la regia di Marco Vaccari. Il testo, scritto per il teatro da Claude Magnier, ha ispirato due versioni cinematografiche, una con un irresistibile Louis De Funès e l'altra con Sylvester Stallone.

A seguire, il 26 novembre, «Non sparate sulla mamma», testo scritto da Carlo Terron e diretto da Marco Rampoldi. Dal 17 dicembre, è previsto «Che disastro di commedia», pièce capace di coinvolgere il pubblico in un vortice impetuoso di ilarità. Il 7 gennaio sbarca l'edizione italiana del musical spagnolo pluripremiato, scritto e musicato da José Masegosa, «L'ascensore»: Luca Giacomelli Ferrarini, Elena Mancuso e Danilo Brugia accompagneranno lo spettatore in questo thriller sentimentale tra suspense e romanticismo.

Dal 21 gennaio la commedia «Un grande grido d'amore», diretta da Francesco Branchetti, con Barbara De Rossi. Dal 18 febbraio tocca a «La coscienza di Zeno», spettacolo tratto dal classico della letteratura italiana, presentato da Corrado Tedeschi che prosegue così la collaborazione con il regista Marco Rampoldi. A seguire «Maria Callas Masterclass», interpretata da Mascia Musy e in scena dal 17 marzo. La «divina» rievoca la propria leggenda, pubblica e privata.

Il 14 aprile la Compagnia del Teatro San Babila chiuderà la stagione con la commedia brillante di Derek Benfield, «Colto in flagrante», una farsa dall'intreccio rocambolesco che, tra equivoci e scambi di ruolo, accompagnerà accompagnerà gli spettatori a salutare il cartellone 2020.

Non solo prosa. A partire, da ottobre, grande ritorno della Compagnia di Operette Elena D'Angelo con orchestra dal vivo e le operette più famose: «La Vedova allegra», «Ballo al Savoy», «Al Cavallino Bianco» e «La Principessa della Czarda». Dopo il successo della scorsa stagione, torna l'Associazione Musica in Scena, protagonista della Stagione Lirica con orchestra dal vivo, alle prese con quattro grandi opere: il 14 dicembre sarà la volta del Rigoletto, cui seguirà Il Barbiere di Siviglia (1 febbraio), per continuare, il 14 marzo, con Cavalleria Rusticana. Il 4 aprile, infine, La Tosca.

Anche quest'anno, appuntamento con Sanbabyla, la rassegna domenicale per le famiglie. Il 15 dicembre «Un canto per Babbo Natale». A seguire, (2 febbraio) «Insieme a Peter Pan!-Il musical in cui tutto il pubblico balla!». Il 15 marzo ecco «Ciccio Pasticcio e i tre porcellini», per finire, il 5 aprile, con «Ercole e la scuola degli eroi». Novembre all'insegna della comicità con la rassegna «ConFini Comici». Saranno coinvolti, fra gli altri, Davide Calgaro, Gigi e Andrea, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Rita Pelusio. A gennaio «Il Barbiere di Siviglia - Opera Pop», lo spettacolo musicale inedito nella sua forma e allestimento Grazie alla società The Blues Place Srl, a maggio la seconda edizione della Milano Blues Sessions, due serate di grande Blues di livello mondiale.

Info, anche su abbonamenti: www.teatrosanbabilamilano.it.